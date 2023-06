Kulturreigen im Badener Kurpark startet

An insgesamt 11 Spieltagen stehen erstklassige Kabaretts, Lesungen und Musikalisches auf dem Programm: Den Auftakt am 20. Juni macht der bayrische Ausnahmekünstler Hans Söllner mit einem Solo-Konzert. Am 22. Juni präsentiert Schauspieler und Kabarettist Heinz Marecek sein Programm „Mein Kollege, der Affe“. Der überaus beliebte Schauspieler Karl Markovics liest am 25. Juni aus Arthur Schnitzlers „Leutnant Gustl“. Musikalisch geht es am 28. Juni mit einem Konzert von Voodoo Jürgens weiter, der bei den Amadeus Austrian Music Awards mit dem Album des Jahres ausgezeichnet wurde. Omar Sarsam spielt vor ausverkauftem Haus sein Kabarett „Sonderklasse“.

Nicolas Hold, Geschäftsführer des Veranstalters HSG Events: „Seit 2020 veranstalten wir nun im Kurpark Baden und wir freuen uns sehr, dass unser Programm unter freiem Himmel auf so viel Zuspruch stößt. Es ist auch ein Zeichen dafür, wie wichtig Kultur ist. Kultur schafft Verbindungen, inspiriert uns, eröffnet neue Perspektiven und lässt uns den Alltag für einen Moment vergessen.“

Dirk Stermann mit erstem Solo-Programm

Am 3. Juli präsentiert Dirk Stermann sein erstes Solo-Programm „Zusammenbraut“. Am Tag danach folgt Ausnahmetalent Christoph Fritz mit seinem Kabarett „Zärtlichkeit“. Erika Pluhar liest am 5. Juli aus ihren Büchern, liest Lyrik und singt ab und zu a cappella ihre Liedtexte.

Mit Ernst Molden und Nino aus Wien beehren der „Leonard Cohen Wiens“ und der „Bob Dylan vom Praterstern“ den Kurpark Baden mit einem stimmungsvollen Konzert. Musikalisch geht es auch am 7. Juli mit Katharina Straßer weiter. Unter dem Titel „Keine Angst“ begibt sie sich mit Band auf eine ganz persönliche und humorvolle Zeitreise durch die Geschichte der österreichischen Popmusik von 1970 bis heute. Den Abschluss von „Stadt:Kultur im Park“ bilden am 8. Juli Benedikt Mitmannsgruber und David Stockenreitner. Die umjubelten Sieger des Kleinkunstpreises „Stuttgarter Besen“ teilen sich einen Abend lang die Bühne.

Rasch die letzten Karten sichern!

Drei der vom Kulturland Niederösterreich geförderten Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Für die anderen Programmpunkte sind noch Tickets unter www.stadt-kultur.at sowie in allen Raiffeisen Banken und Ö-Ticket Vorverkaufsstellen erhältlich - auch im NÖN Ticketshop. Kinder, Jugendliche, Schüler und Studierende (bis zum vollendeten 25. Lebensjahr), Zivil- und Präsenzdiener, Ö1 Club und Intro-Mitglieder, sowie alle Raiffeisen-Kunden dürfen sich über eine Vergünstigung von 2 Euro pro Ticket freuen.

Das Programm im Überblick