Trabrennbahn in Baden wird zum Autokino

Werbung

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kommt der Verein zur Förderung der Kinokultur in NÖ auch heuer wieder nach Baden. Die historische Trabrennbahn bietet mit ihren Holztribünen ein wunderbares Ambiente für schöne Kinoabende. Dieses Jahr bieten die Veranstalter aber in Baden etwas besonderes – ein Autokino.

Die Besucher kommen mit dem eigenen Auto und genießen den Film vom Auto aus. Der Ton wird bequem über das Autoradio übertragen. „Hier wurde uns schon die Freuquenz 94,5 Mhz bewilligt“, erklärt Obmann Thomas Wurzer. Wer es lieber normal im Freien mag, kann aber in den vorderen Reihen auf Sesseln oder Liegestühlen Platz nehmen. Auch für das leibliche Wohl ist durch den Buffetwagen gesorgt.

Die Vorstellungen finden grundsätzlich um 21 Uhr als Open Air Veranstaltung und Autokino statt. Nur die Vorstellung von „The Greatest Showman“ am 27. August um Mitternacht findet nur als Autokino statt. Gespielt wird bei jedem Wetter. Nur bei Sturm, Unwetter oder Starkregen wird abgesagt.

Zum Auftakt am 26. August steht „Jurassic World – Ein neues Zeitalter“ auf dem Programm. Die weiteren Filme sind Minions 2, Greatest Showman, Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse, Monsieur Claude 3, Spider Man No Way Home, Rotzbub und Elvis.

Infos: www.cinemacircus.at

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.