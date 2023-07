In dem Sommerhit geht es um Sonne, Urlaub, Meer und Spaß und im Strandbad Baden fand die Crew das perfekte Ambiente für den Videodreh. Fünf Stunden lang war das Team im bekannten Bad, um den unverwechselbaren Sänger, Kabarettisten und Autor und Musiker, der in Brunn am Gebirge wohnt, urlaubsgerecht in Szene zu setzen. Gedreht wurde sowohl im Becken als auch am Sandstrand. Das - sicher heitere - Ergebnis ist ab 28. Juli auf Youtube zu sehen.

Joesi Prokopetz beim Drehen mit Kameramann Hans-Jürgen Vollnhofer im Strandbad. Foto: Zierhofer, Zierhofer