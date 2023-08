Rotes Kreuz Baden: „Helfen wollen und helfen können“

Das Rote Kreuz Baden war auch in diesem Jahr wieder bei der Pädagogischen Hochschule eingeladen, die Studierenden in Ihrem Workshop „Caring First Aid – Helfen wollen und helfen können“ zu begleiten und zu unterstützen. So konnten gemeinsam 9 Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren die Erste Hilfe nähergebracht werden. In Theorie und Praxis erstreckte sich der Workshop über zwei Tage. Das Rote Kreuz Baden bedankt sich ganz herzlich bei der Pädagogischen Hochschule NÖ „für die tolle Zusammenarbeit“.

Seitens der Pädagogischen Hochschule bedankt sich Karl Zarhuber ebenfalls beim Roten Kreuz „für die beiden großartigen Teams, die ihr uns für den Workshop am Montag und Dienstag geschickt habt. Sie sind wunderbare junge Persönlichkeiten, die fachlich und menschlich großartige Arbeit geleistet haben. Sie machten die beiden Workshops zu einem eindrucksvollen Erlebnis. Damit formt Ihr die Menschen auf eine ganz besondere Weise, sie sind fähig und bereit die Ihrem Alter angemessene Verantwortung zu übernehmen, auszustrahlen, zu kommunizieren und wirken daher auch als Vorbilder.“

Die Kinder hätten begeistert Fragen gestellt, Rückmeldungen gegeben „und eine Studierende hat gemeint, dass sie ihre unterbrochene Sanitäter-Ausbildung wieder aufnehmen wird. Das ist hier sehr deutlich geworden und wirkt nach!“, konstatiert Zarhuber.

Wer Interesse an einer Mitarbeit beim Roten Kreuz Baden hat, kann sich einfach per Mail an ulf.schillig@n.roteskreuz.at melden.