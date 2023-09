„Top motiviert für Baden“

Zur Sommerklausur 2023 suchten die Grünen Baden die Nähe am Land. Da das ökosoziale Projekt VinziRast in Mayerling auch Angebote für kleine Seminare hat, war „der ideale Ort“ gefunden.

Um zur Klausur zu fahren, testeten Gemeinderätin Anne Sass und Vize-Bürgermeisterin Helga Krismer gleich das Angebot von „Baden mobil“ mit einem Leihrad aus. „Mit der App Wegfinder auf dem Handy ist das Ausleihen eines Rades von der BikeLounge am Brusattiplatz ein Klacks bzw. Klick“, rühren die beiden radbegeisterten Frauen die Werbetrommel. Am Weg nach Mayerling stellte Krismer allerdings fest, dass der Belag am Radweg Helenental ausgebessert werden müsse. Die Baumwurzeln seien vor allem für Kinder-und Jugendräder beeinträchtigend.

In Klausur konnten „sowohl für die Stadt als Regierungspartei als auch als eigenständige Stadtpartei“ Projekte für den Herbst erarbeitet werden. Einig waren sich alle„Das gegenseitige Runterziehen von Wirtschaftstreibenden und das Madig-Reden jeder kleinsten Veränderung in der Stadt macht Totengräberstimmung.“

Krismer räumt ein, dass die zeitliche Abwicklung mancher Projekte wie die Bushaltestellenverlegung in Baden und der Abriss des Parkdecks Zentrum Süd „nicht optimal“ verlaufen sei. „Aber beim Aufräumen hängt man auch von Externen beim Zeitplan ab. Entscheidend ist das Endergebnis!“, sagt Krismer. „Wenn die Politik Angst vor Veränderung hat, dann hat Baden auf ganzer Linie verloren“, ist sie sicher. Das würden die Grünen bei den anderen Parteien orten, „wo ein neuer Baum als Politrisiko angesehen wird.“

„Kooperieren statt Katzenjammer“

Krismer kenne viele Kleinstädte und ihre Probleme und setze mit ihrem Team weiterhin auf innovative Projekte für die Stadt, weil die Grünen keine Angst vor den Bürgern hätten und sich „der Verantwortung als Regierende bewusst“ seien. „Stillstand kann sich die Stadt nicht leisten!“, betont sie.

Vieles sei zwar von der Gemeindepolitik nicht zu verändern, wie der Trend, dass sich mit der Teuerung der Privatkonsum zurückgezogen habe oder der aktuelle Arbeitskräftemangel. Die Parole müsse aber lauten: „Kooperieren statt Katzenjammer.“ So gelinge es, die Lebensqualität für die Badener und das Umfeld für die Wirtschaft in die Zukunft zu führen.