Bewegte Kids Wochen in Baden: Spaß und Freude an Bewegung

„Es freut uns sehr, dass wir wieder viele neue Kinder kennenlernen dürfen und selbstverständlich freuen wir uns auch auf alle uns bereits seit Jahren bekannten Gesichter“, erklärt Firmenchef Hans Holdhaus im Gespräch mit der NÖN. Im Rahmen der „Bewegte Kids“ Sport- und Abenteuerwochen sei es das größte Ziel, „den Kindern Spaß und Freude an der Bewegung zu vermitteln.“

Die Kinder haben dabei die Chance, neue Sportarten kennen zu lernen und auszuprobieren. So stehen zum Beispiel folgende Sportarten und Bewegungen am Wochenplan: Schwimmen, AirTrack Bahn, alle möglichen Ballspiele (Football, Baseball, Hockey, Squash, Basketball, etc.), Leichtathletik, Bewegungsspiele, Rätselrallye, Parcours, Karate, Tischtennis, Kegeln, Slackline und vieles mehr. Außerdem haben die Kinder immer wieder die Möglichkeit ihre Kräfte zu sammeln und sich in der ChillOut Area zu erholen.

Holdhaus verrät: „Auch heuer wird es wieder das eine oder andere neue Highlight geben. Wir arbeiten schon eifrig an neuen Spielen. Alle unsere Betreuer werden auch wieder neu geschult, damit wir alle Qualitätsstandards aufrecht erhalten. Wieder werden wir im Sommer ehemalige Bewegte Kids als Helfer haben!“

Die bewegten Kids Wochen habe man ins Leben gerufen, „weil uns damals aufgefallen ist, dass es Unmengen an sportartenspezifischen Sommersportwochen gibt - wie Fußball Camps, Tenniscamps, Ballsportcamps… „Unsere Überlegung damals war, was machen die Kinder, die noch nicht genau wissen, welche Sportart ihnen Spaß macht, oder die die gerade nicht gerne Fußball oder Tennis spielen?“ So entstand laut Holdhaus die Idee, „ein polysportives Camp“ anzubieten, in dem die Kinder in unterschiedliche Sportarten reinschnuppern können und vielleicht ihre Begeisterung dafür geweckt wird. Ziel war, „ein Sommerprogramm durchzuführen, in dem es nur darum geht Spaß an der Bewegung ausleben zu können und den Eltern das gute Gefühl zu vermitteln, dass die Kinder gut aufgehoben, müde und glücklich sind nach einem Tag“ – eben „Bewegte Kids“.

Ganz neu bieten „Holdhaus & Nord“ im kommenden Sommer die Bewegten Kids Wochen neben Eisenstadt im Juli, Bad Vöslau im August, auch in Wiener Neustadt in Kooperation mit dem BG Zehnergasse in den ersten beiden August Wochen an. Die Sommerwochen 1 und 2 in Baden, sowie die Sommerwoche in Bad Vöslau sind bereits ausgebucht. In den übrigen Wochen gibt es noch Plätze, die sich aber auch schon füllen.

Anmeldelink: https://holdhausnord.at/bewegtekids/bewegte-kids-wochen/

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.