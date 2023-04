Mit Schwung in den Badener Sommer

Mit dem Festkonzert eröffnet das Orchester der Bühne Baden mit Dirigent Michael Zehetner und der Solistin Dorothy Khadem-Missagh die traditionsreiche Sommersaison in Baden. Neben Werken von Johann Strauss, Karl Komzak und Franz v. Suppé, ertönt das Klavierkonzert in C-Dur KV 503 von Wolfgang Amadeus Mozart. Es gilt als letztes der großen in Wien entstandenen Klavierkonzerte Mozarts, in der er ein höchstes Maß an Produktivität erreichte.

Restkarten gibt es hier.

Pianistin Dorothy Khadem-Missagh spielt das Klavierkonzert in C-Dur KV 503 von Wolfgang Amadeus Mozart.

Am Nachmittag wird es im Kurpark ein umfangreiches Programm für Groß und Klein geben. Zudem sind alle Museen der Stadt geöffnet.

Das Kurpark-Programm im Detail

12 – 18 Uhr Weinfrühling im Kurpark: Genießen Sie Badener Qualitätsweine

12 – 18 Uhr Hüpfburg im Kurpark für die kleinen Gäste

12.30 – 13.30 Uhr „Padun-Quintett“ Frühlingskonzert im Musikpavillon im Kurpark

13.45 Uhr – 15 Uhr Frühlingskonzert der Stadtmusik Baden, Musikpavillon im Kurpark

15.45 Uhr – 17.15 Uhr Musikpavillon im Kurpark: Die Badener Musiker von „Sifting Sand“ haben sich dem Folk Rock mit Schwerpunkt 70er Jahre verschrieben. Mit Interpretationen von Folk-, Rock-, & Pop-Klassikern. *)

16 Uhr Stadtführung: Treffpunkt Haupteingang Kurpark. Spazieren Sie auf den Spuren berühmter Persönlichkeiten durch Baden

18– 19 Uhr am Bellevue Platz über dem Beethoventempel: Peter Natterer solo, Saxophon und electronics: „Klangflächen über Baden“. Improvisierte Musik über den Dächern der Stadt, mal lyrisch, mal spröde, mal intensiv, mal dicht. *)

*) nur bei Schönwetter

Die Sommersaison-Eröffnung wird ehrenamtlich organisiert und durchgeführt vom Tourismusverein Baden und Umgebung in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Baden.

