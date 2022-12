Bürgermeisterwahl in Bad Vöslau geglückt

Werbung

22 Stimmen, von den im Rathaus anwesenden 34 Mandataren, insgesamt umfasst der Gemeinderat 37 Politiker, haben Christian Flammer ihre Stimme gegeben. Fünf Mandatare wählten Eva Mückstein (Die Grünen), ebenfalls fünf Mandatare Vizebürgermeister Thomas Mehlstaub.

Hans Böck sieht den Neo-Bürgermeister Christian Flammer, der zugleich mit seinem Neu-Einstieg in die Fußstapfen des Listengründers und seines Vaters Alfred Flammer tritt, als „neuen, vielversprechenden captain on board“. Die Stimmen des Miteinanders am 15. Dezember überholten immerhin das politische „Nein“ nach dem überraschenden Auszug der vier Groß-Parteien: Nach dem politischen Erdbeben am 20. November wurde aus einem regionalpolitischen Veto eine Stimme des Miteinanders, die überwogen hat, meint Böck.

