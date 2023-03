Schul-Umbau in Bad Vöslau fixiert

In dem sogenannten Schulbezirk in Bad Vöslau, in dem sich drei Schulen befinden, gibt es bautechnisch neue und auch aktuell politisch abgesegnete Vorhaben.

In einer Sondergemeinderatssitzung wurde der vorzeitige Um- und Zubau der Volksschule einstimmig beschlossen. Der Dringlichkeitsantrag dazu brachte 2021 Stadtrat Wolfgang Reiterer (SPÖ) ein. Zunächst war eine Containerlösung als Übergangslösung für die Unterrichtseinheiten angedacht. Nun werden die beauftragten Baufirmen mit Ende Juni zu Ferienbeginn ihre Arbeiten beginnen. Das Investitionsvolumen: über sechs Millionen Euro.

SPÖ ortet politische Versäumnisse

Stadtrat Wolfgang Reiterer merkt an: „Leider wurde wertvolle Zeit seitens der Liste-Flammer in der Vergangenheit verschwendet. Der Ausbau der Bildungseinrichtungen in unserer Stadt war durch politische Versäumnisse und Fehleinschätzungen der Listen-Stadtregierung geprägt.“ Das war jedoch lange vor dem Amtsantritt von Bürgermeister Christian Flammer. „Dank unseres Dringlichkeitsantrages, in der am 9. Dezember 2021 abgehaltenen Gemeinderatssitzung konnten wir die Liste Flammer zum Einlenken bewegen. Deshalb freut es uns umso mehr, dass es nun in der Sondergemeinderatssitzung endlich zu den Vergaben der einzelnen Gewerke gekommen ist.“

Liste Flammer: 100 Prozent Unterstützung

In der Stadtpolitik weht jedoch nun ein neuer Wind. „Es gibt keine bessere Investition als in die Bildung und in die Zukunft der Kinder und Jugendlichen. Wir stehen zu 100 Prozent hinter diesem tollen Projekt, das mit ganzer Kraft positiv unterstützt wird“, stellt Bürgermeister Christian Flammer, Liste Flammer, klar. Der Schulbetrieb soll nahtlos weiter geführt werden.

FPÖ: „Das gesamte Projekt ist zukunftsweisend“

„Das gesamte Projekt ist zukunftsweisend und gelungen. Ich sehe das äußerst positiv. Vor allem auch, weil der Unterrichtsbetrieb nicht unterbrochen wird“ sagt Gemeinderat Peter Gerstner (FPÖ), der demnächst in den Landtag einziehen wird.

Der Plan: ein großer neuer Turnsaal für die Kinder, eine begrünte Fassade und auch eine Photovoltaik-Anlage. Der Altbestand des Gebäudes wird in den Zubau integriert.

