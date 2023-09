Frau bedroht & geflüchtet Cobra-Einsatz bei Fahndung: Gesuchter doch nicht im AMS Baden

Foto: Thomas Lenger

E in Mann soll Donnerstagvormittag eine Frau in Wien-Favoriten mit einer Schusswaffe bedroht haben. Das Opfer schlug über den Notruf Alarm, worauf eine Fahndung anlief, die von der Bundeshauptstadt in den Süden nach Niederösterreich führte und gegen Mittag noch im Gang war. Unter anderem kam es dabei zu einem Einsatz im Badener AMS.