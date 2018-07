Diese Banknote gilt als offizielles Zahlungsmittel: zwar ohne Nominal-, dafür aber mit beachtlichem Sammlerwert. Einzelne Scheine werden bereits um bis zu 75 Euro gehandelt!

Null-Euro-Schein | Oberthur Fiduciaire

Die speziell für das "Festival La Gacilly-Baden Photo 2018" gestaltete Serie ziert auf der Vorderseite ein kürzlich entdecktes Badener Stadtwappen aus der alten Weilburg. Die Auflage beträgt 15.000 Stück - ein Schein kostet 3 Euro, erhältlich sind die Null-Euro-Banknoten im Festivalshop.

Der Souvenir-Schein wird in mehreren Druckverfahren im Offsetdruck und Stichtiefdruck in einer Gelddruckerei in Frankreich hergestellt. Auch an Sicherheitsmerkmale wie z.B. Wasserzeichen, Kupferstreifen, Hologramm, Durchsichtsregister, individuelle Serienbuchstaben und Kontrollnummern wurde gedacht.