Großes Interesse an PV-Bürgerbeteiligung in Berndorf

Die Stadtgemeinde Berndorf plant nun, auf acht gemeindeeigenen Dächern Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 412 kWp zu errichten. Das entspricht dem Haushaltsstromverbrauch von circa 117 Familien.

Das Besondere an diesem Kooperationsprojekt zwischen der Stadtgemeinde Berndorf, der Klima- und Energiemodellregion Triestingtal und der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) ist die Aktivierung der Bürger, die sich an den PV-Anlagen beteiligen können und damit selbst einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Mit dem Sonnenkraftwerk Berndorf tragen wir nicht nur einen Teil zur Energiewende bei, sondern haben aufgrund der aktuellen Preisproblematik langfristige Kostenersparnis. Zusätzlich sind einige Anlagen von uns so geplant, dass wir im Falle eines Blackouts vor Ort dennoch Strom zur Verfügung haben“, so leitete Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP) die Informationsveranstaltung ein.

Der Photovoltaik-Experte der eNu Leopold Schwarz erläuterte die Details zum Photovoltaik-Bürgerbeteiligungsprojekt. Stadtrat Christoph Prendinger (UBV) ergänzte: „Meine persönlichen Ziele und Wünsche sind es, bis 2030 Anlagen in der Größe von 2-Megawatt-Leistung auf Gebäuden und Flächen der Stadtgemeinde zu errichten, um einen Beitrag zur Erreichung unserer Klimaziele zu leisten. Mit den geplanten Anlagen für dieses Jahr in der Größe von über 400 kWp und den schon vorhandenen Anlagen haben wir über ein Viertel unseres Zieles schon erreicht. Der erste Schritt ist getan und weitere werden folgen! Denn nur gemeinsam können wir unsere Klimaziele erreichen!“

Attraktive Rendite in Form eines „Sonnenbonus“ garantiert

Das „Sonnenkraftwerk Berndorf“ soll allen Interessierten die Möglichkeit bieten, in den Klimaschutz zu investieren und garantiert davon zu profitieren. Gemeindebürger der Stadtgemeinde Berndorf können sich ab 450 Euro aufwärts am Projekt beteiligen. Für das Leasing ihrer Paneele an die Stadtgemeinde Berndorf erhalten die Bürger über die Laufzeit von zehn Jahren einen Sonnenbonus in Höhe von insgesamt 70,90 Euro. Aus 450 Euro Kaufpreis werden so 520,90 Euro Rückzahlung – als persönlicher Sonnenbonus.

Alle Berndorfer können ihre Sonnenpaneele am besten online unter www.sonnenkraftwerk-gemeinde.at/berndorf reservieren. Für diejenigen, die über keinen Internetzugang verfügen, ist ein kleines Kontingent am Gemeindeamt hinterlegt.

