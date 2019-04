Ein Brand in einem 27 Meter hohen Silo einer Zimmerei in Sooß (Bezirk Baden) hat für einen langwierigen Einsatz der Feuerwehr gesorgt.

Am Mittwoch zu Mittag war per Notruf Rauchentwicklung im oberen Bereich des Turms gemeldet worden, am Donnerstag waren die Arbeiten der Helfer nach rund 24 Stunden noch immer im Gange. Zur Brandbekämpfung wurde laut Bezirksfeuerwehrkommando Stickstoff eingesetzt. ( wir hatten über den Brandausbruch berichtet, siehe hier )

In dem Silo, in dem sich nach Angaben des Firmeninhabers gut 30 Tonnen Sägespäne und Hackschnitzel befinden, war ein Schwelbrand ausgebrochen. Der Betrieb wurde geräumt und eine Drehleiter in Stellung gebracht.

Einbringung von Stickstoff dauerte die ganze Nacht an

"Ein direktes Löschen mit Wasser war nicht möglich, da die Sägespäne rasch aufquellen würden und eventuell sogar den Silo durch den seitlichen statischen Druck zerstören könnten", hieß es in der Aussendung. Schaum oder Netzmittel waren deshalb ebenfalls keine Option, der Brand wurde mit Stickstoff bekämpft.

Bis zum Eintreffen der Fachfirma wurde der Turm mit Hilfe der Drehleiter und von Wasserwerfern von allen Seiten von außen mit Wasser gekühlt. Am Abend und in der Nacht wurde Stickstoff in den Silo eingeleitet. Donnerstagmittag waren die Feuerwehren immer noch nicht wieder eingerückt. Im Einsatz standen vier FF sowie Polizei und Rotes Kreuz.