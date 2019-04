Der Brand eines Silos in Sooß (Bezirk Baden), der Mittwochmittag ausgebrochen war, ist laut Information der Feuerwehr vom späten Donnerstagvormittag noch nicht unter Kontrolle. Wann der Einsatz beendet ist, kann laut Einsatzkräften noch nicht eingeschätzt werden.

Silobrand mit Stickstoff bekämpft, kein Ende in Sicht .

Am Mittwoch war eine Rauchentwicklung am Siloturm einer Zimmerei in Sooß bei der Bezirksalarmzentrale Baden über Notruf 122 gemeldet worden, gegen 13.20 Uhr wurde die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Sooß zum Brandverdacht auf das Betriebsgelände alarmiert. Auch die Wehren der Stadt Bad Vöslau, Gainfarn und Baden Weikersdorf rückten aus ( wir hatten über den Brandausbruch berichtet, siehe hier ).

Wasser über Supermarktparkplätze und Hydranten herbeigeleitet

Es handelt sich um einen Schwelbrand in dem mit Hackschnitzel und Sägespänen befüllten, 27 Meter hohen Silo-Turm, der in der Mitte des Zimmereibetriebs steht. Er ist von allen Seiten umbaut und im Kellerbereich an die Heizungsanlage angeschlossen. Laut Firmeninhaber befänden sich gut 30 Tonnen Sägespäne und Hackschnitzel im Silo. Im oberen Bereich war eine deutliche Rauchentwicklung feststellbar.

Als Erstmaßnahme wurden der Betrieb geräumt und die Drehleiter der Feuerwehr Bad Vöslau in Stellung gebracht. "Ein direktes Löschen mit Wasser war nicht möglich, da die Sägespäne rasch aufquellen würden und eventuell sogar den Silo durch den seitlichen statischen Druck zerstören könnten. Schaum oder Netzmittel mussten ebenfalls aus diesem Grund ausgeschlossen werden. Es blieb nur die Inertisierung, vorzugsweise mit Stickstoff", so das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung am Donnerstag.

Bis zum Eintreffen der Fachfirma wurde der Siloturm mit Hilfe der Drehleiter und Wasserwerfern von allen Seiten von außen mit Wasser gekühlt. Unterstützt mit Fernthermometer und mehrerer Wärmebildkameras behielt man die Außentemperatur laufend im Auge. Das dazu benötigte Löschwasser konnte von einem Hydranten im Ortsgebiet von Bad Vöslau über zwei Supermarktparkplätze, sowie einem Hydranten in Sooß sichergestellt werden.

Einbringung von Stickstoff dauerte die ganze Nacht an

Gegen 18 Uhr begannen die Spezialkräfte mit dem Einbringen des Inertgases, dazu schloss man die Stickstoffleitung an die dazu vorgesehene Festkupplung am Silo an und leitete diesen ein. Die Maßnahme zeigte rasch Wirkung, die Außenwände kühlten ab, die Kühlung mit Wasser konnte damit eingestellt werden.

Die sogenannte Inertisierung, also das Einbringen von Stickstoff, dauerte die ganze Nacht an. Mit der Drehleiter wurden immer wieder Erkundungsfahrten durchgeführt, Messungen mit einem Mehrgasmessgerät und der Wärmebildkamera durchgeführt.

Aktuell (Donnerstagvormittag, 9 Uhr) wird das weitere Vorgehen mit den Experten und der Einsatzleitung besprochen. Wann „Brand aus!“ gegeben werden kann und der Einsatz damit beendet wird kann noch nicht abgeschätzt werden. Insgesamt standen vorerst 60 Einsatzkräfte von vier Freiwilligen Feuerwehren, der Polizei sowie dem Roten Kreuz Bad Vöslau im Einsatz.