Plötzlich stank es in Berndorf ganz gewaltig

Große Aufregung herrschte in der Bergsteiggasse, als aus dem Kanal eine dunkelbraune Brühe trat, die noch dazu äußerst übel roch.

Die VetFarm am Kremesberg beherbergt vier landwirtschaftliche Betriebe. Foto: Dietmar Holzinger

Bald vermuteten einige den Übeltäter in der Außenstelle der Veterinärmedizinischen Universität Wien am Kremesberg, der sogenannten VetFarm, die mehrere Höfe samt Tierhaltung betreibt, gefunden zu haben.

Tatsächlich wurde am Kremesberg ein Güllewagen gesichtet und davon ein Foto geschossen, das zeigt, wie ein Traktor einen dicken, langen Schlauch in den Abwasserkanal hängen lässt und aus diesem Schlauch offenbar eine Flüssigkeit in den Kanal rinnt.

Daraus folgerte man, dass es sich bei dieser Flüssigkeit um Gülle handeln müsse, ähnelt Gülle ja der braunen Brühe sehr stark, die plötzlich aus dem Kanal in der Bergsteiggasse quoll. Der Kanal am Kremesberg verläuft laut Betriebsleiter der Kläranlage in Bad Vöslau, Harald Bayer, durch die Kleingartensiedlung, der Bergsteiggasse und endet schlussendlich in der Nähe der Fleischerei Hoppel.

Bayer wusste bereits Bescheid und versicherte, dass alles seine Ordnung hätte.

Die Mitarbeiter der Kläranlage Bad Vöslau wären bereits vor Ort gewesen, um sich zu vergewissern, dass keine Verunreinigungen vorliegen würden.

Das stellte die Anrainer nicht zufrieden: „Ich bin ja nicht blöd, ich weiß, wie Gülle ausschaut und riecht“ meint einer der betroffenen Bürger (Name der Redaktion bekannt). Die Stadtgemeinde Berndorf wurde von den Anrainern ebenfalls verständigt und Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP) setzte sich mit der VetFarm sofort in Verbindung: „Wir haben uns nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe mit allen zuständigen Stellen in Verbindung gesetzt und gebeten, die Einleitung der Flüssigkeit zu stoppen. Bei einer Begehung am Kremesberg wurden keine Verfehlungen festgestellt“, so Rumpler.

„Woher die Verunreinigung gekommen sind, konnte leider noch nicht festgestellt werden, wir bemühen uns aber, die Ursache zu finden“ erklärt der Berndorfer Bürgermeister.

VetFarm widerspricht: „Es war keine Gülle“

Hofrat Manfred Kisling von der Vetfarm erklärt: „Die angesprochenen Höfe am Kremesberg sind zum Teil sehr alt, sie bilden seit Jahrzehnten einen wesentlichen Bestandteil des Landschaftsbildes im Triestingtal und Umgebung. Dementsprechend laufen auch seit längerer Zeit Gespräche über eine Modernisierung und hier vor allem über eine der Zeit entsprechenden Entsorgung der anfallenden Mengen von Schmutzwasser.“

Da in einigen Bereichen noch keine Anschlussmöglichkeit an den öffentlichen Kanal bestehe, werden derzeit die Abwässer gesetzeskonform in eine Senkgrube geleitet. Der Inhalt der Senkgruben werde über den Abwasserbeseitigungsverband im Raum Bad Vöslau entsorgt.

Kiesling ergänzt: „Im Sinne der Nachhaltigkeit sowie der Vermeidung unnötiger Fahrten zur Kläranlage in Bad Vöslau wurde uns bereits vor vielen Jahren seitens des Gemeindeverbands für Abwasserbeseitigung im Raum Bad Vöslau die Möglichkeit eingeräumt, die anfallenden Schmutzwässer direkt in den Hauptstrang der an unserem Hof vorbeilaufenden Abwasserleitung einzubringen.“

Da der Abwasserverband im Raum Bad Vöslau auch für den schadlosen Abtransport der Abwässer aus seinen Mitgliedsgemeinden bis zur zentralen Kläranlage verantwortlich ist, habe man der Forschungsanstalt gestattet, „einen Teil unserer Schmutzwässer vereinbarungsgemäß direkt am Hof in den Sammelkanal einzuleiten zu dürfen“.

Kiesling vermutet, dass Beobachter zu der Annahme gekommen sind, es wäre Gülle in den Abwasserkanal gepumpt worden, „weil das Zurücklegen des kurzen Weges von unserer Senkgrube zur Einleitung in den Hauptkanal mit einem Traktor erfolgte, der ein Güllefass angehängt hatte. Solche Fässer werden auf unseren Höfen im Normalfall für die Ausbringung von Gülle verwendet; als landwirtschaftlicher Betrieb gehört es für uns zur Grundausstattung, Fahrzeuge für die Gülleausbringung zu besitzen. Im konkreten Fall wurde jedoch keine Gülle transportiert und somit auch nicht in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet.“

Nicht zuletzt aufgrund dieser von der Bevölkerung falsch wahrgenommenen Tätigkeiten sei die Forschungsanstalt seit geraumer Zeit in intensiven Gesprächen mit der Gemeinde Berndorf sowie Vertretern des Abwasserverbandes. Man wolle sich zeitnah bei einem eigens dafür anberaumten Termin dazu „umfassend austauschen“.

