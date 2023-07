Teamleiterin für Sozial.Laden Baden gesucht

Vor mittlerweile sechs Jahren wurde der Sozial.laden des Roten Kreuz Baden eröffnet. Heute befindet sich der Sozial.laden im Haus der Menschlichkeit in der Wienerstrasse 68a in Baden. Der Sozial.laden bietet die Möglichkeit für bedürftige Menschen, Lebensmittel zu sehr günstigen Preisen zu beziehen. Die Kundenanzahl ist in den letzten drei Jahren deutlich gestiegen. So benötigt das Rote Kreuz Baden auch in diesem Bereich immer mehr helfende Hände. Ähnlich wie bei der Tafel müssen die Waren abgeholt, sortiert und vorbereitet werden. Aber auch der direkte Kundenkontakt ist sehr wichtig.

Der Sozial.laden sucht ab 1. Oktober eine neue Teamleitung. Ulf Schillig vom Roten Kreuz erklärt: „Die derzeitige Teamleiterin Angelika Miedl wird mit Jahresende Ihren verdienten Ruhestand antreten. Wir suchen eine Teamleiterin oder einen Teamleiter, die organisatorisches Geschick haben, die einen guten Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pflegen möchten, denen die Müllvermeidung und Nachhaltigkeit am Herzen liegt.“

Die Arbeit im Sozial.laden erfordert eine hohe soziale Kompetenz, da man mit sehr vielen unterschiedlichsten Menschen zu tun hat, dies macht einen Tagesablauf sehr abwechslungsreich. „Aber auch spannend“, fügt Schillig hinzu. Er hofft auf viele aussagekräftige Bewerbungen unter bewerbung.bn@n.roteskreuz.at