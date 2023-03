Gemeinderat Marcel Stech spendete Haare

„Eine gute Freundin von mir bekam mit 19 Jahren Brustkrebs. Ein Gefühl der Machtlosigkeit lähmte mich, als sie mir davon erzählte. Es war mir unverständlich, warum so eine Krankheit gerade sie als alleinerziehende Mutter einer süßen Tochter trifft. Ich wollte helfen, wusste anfangs aber nicht wie“, berichtet Stech der NÖN.

Als sie ihre Chemo-Therapie begonnen hatte, litt sie wie üblich bei dieser Behandlung an Haarausfall. Stech: „Obwohl sie eine sehr starke Frau ist und ihre Glatze an manchen Tagen mit Stolz präsentierte, wollte sie an anderen Tagen einfach vergessen, dass sie nicht gesund war und trug eine Perücke. Sie ist eine beeindruckende Person, die offen über den Krebs reden konnte. Durch sie und ein bisschen Internet-Recherche fand ich heraus, dass man seine Haare spenden kann, die dann für Kinder - meist Mädchen - kostenlos angeboten werden.“

Diese Freundin ließ sich dann laut Stech die Brüste abnehmen und konnte nach etwa zwei Jahren ihren Brustkrebs besiegen. Doch sein Entschluss stand fest: „Ich lasse mir die Haare wachsen und spende Sie!“

Stech berichtet weiter: „Da ich nicht eitel bin, dachte ich, dass es eine einfache Aufgabe ist. Doch ich war naiv…, nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich insgesamt mehr als vier Jahre dafür benötigen würde, um auf die geforderte Mindestlänge von 40 cm zu kommen.“

Dass die langen Haare nicht nur sehr pflegebedürftig waren, sondern „auch echt anstrengend“, merkte er regelmäßig bei seinem Feuerwehreinsätzen, vor allem als Atemschutz-Träger, oder wenn er am Rugbyfeld in Aktion stand. Stech: „Sie fliegen einem immer ins Gesicht, sie zu bürsten war oft schmerzhaft, man muss sich gerade als Mann oft anhören, wie feminin man doch ist mit dem langen Haar und dass eine Kurzhaarfrisur so viel schöner sei. Ich habe mir auf weiten Strecken dieser Zeit selbst nicht gefallen, ich fand mich sogar unattraktiv, doch ich wollte nicht aufgeben, was waren meine Strapazen im Vergleich zu so einer ernsthaften Krankheit? Meinen langen Atem behielt ich nur, wie ich mir ein kleines Mädchen vorstellte, das überglücklich über meine Spende sein wird.“

Vor kurzem war es nun so weit, Stech ist zum Friseurstudio „Haas & Haas Hairstyling“ nach Baden gefahren, „wo ein ehemaliger Feuerwehrkamerad mir anfangs die Haare zu Zöpfen gebunden hat, um sie folglich abzuschneiden und direkt zu verpacken, damit es zum Verein 'Die Haarspender' (https://www.diehaarspender.at) versendet werden konnte“, erklärt Stech freudig.

Marcel Stech mit Zöpfchen, kurz bevor ihm die Haare endgültig abgeschnitten wurden. Foto: NÖN

Marcel Stech mit seiner neuen Kurzhaarfrisur. Foto: privat

