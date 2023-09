Sozialer Zweck 2. Repair- und Erklär-Cafè Baden am 16. September

Gemeinsames Reparieren beim Repair- und Erklär- Café Baden. Foto: psb/GKoch

D efekte Gegenstände wieder fit machen, damit sie nicht in der Altstoffsammlung landen, ist das Ziel am Samstag, 16. September in Baden.

Das erste Repair- und Erklär-Cafè in Baden war ein voller Erfolg: 18 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer konnten über 100 Reparaturen und Erklärungen vornehmen, 90 Prozent der kaputten Dinge konnten wieder fit gemacht werden. Auch das Erklär-Service wurde gut angenommen. Insbesondere für Handys und elektronische Geräte war Hilfe in der Anwendung gefragt. „Die Initiative hat gezeigt, dass es in Baden ehrenamtliches Engagement in der Zivilgesellschaft gibt und dass Reparieren ein wichtiger Beitrag zur Ressourcenschonung und Klimaschutz darstellt“, sagt Gerfried Koch vom mitveranstaltenden Klima- und Energiereferat der Stadtgemeinde Baden. Am 16. September zum zweiten Mal Das nächste Repair- und Erklär-Café Baden finden nun am 16. September von 9 bis 13 Uhr im Pfadfinderheim Baden, Marchetstraße 7, in Baden, statt. Die Anmeldung vor Ort ist bis 12 Uhr möglich. Pro Person kann nur ein Gegenstand unter Anleitung repariert werden. Was darf ich mitbringen? Repariere unter Anleitung Klein- und Elektrogeräte, die eine Person alleine tragen kann oder hole dir beim Erklär-Cafè Hilfe für Handy, Tablet, Laptop & Co. Küchengeräte (Stabmixer, Toaster, etc.)

Haushaltsgeräte (Bügeleisen, Staubsauger, etc.)

Spielzeug

Elektrogeräte wie Handy, Tablet, etc.

Als Special ist eine Brillen-Expertin für kleine Reparaturen vor Ort. Was ist ein Erklär-Cafe? Das Erklär-Cafè ist ein generationenübergreifendes Service für jene, die sich mit digitalen Geräten und Apps etwas schwerer tun. Interessierte bekommen Tipps zur Bedienung von Handy, Laptop oder Tablet. Es werden auch Funktionen und Apps eines Smartphones erklärt. Umgesetzt wird das Repair- und Erklär-Café Baden in Kooperation mit dem Abfallverband Baden (GVA), dem Land Niederösterreich, den NÖ Umweltverbänden, den Badener Pfadfindern und Pfadfinderinnen, der Stadtimmobilien Baden und der Abteilung Klima & Energie der Stadtgemeinde Baden. Das Kaffee- und Kuchenangebot wird von den nachhaltigen und lokalen Unternehmen Backhaus Annamühle und Weltladen Baden unterstützt. „Das Konzept von Repair-Cafés beruht auf Ehrenamt, Freiwilligkeit und Hilfe zur Selbsthilfe“, erklärt Gerfried Koch. Die freiwilligen Spenden kommen einem sozialen Zweck zugute.