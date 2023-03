Vorbildliche Spendenaktion vom Backhaus Annamühle in Baden

Annamühlen-Chef Manfred Schneider gehört zu den Unterstützern des Vereins No Problem Baden, fast von der ersten Stunde an, so auch wieder kürzlich im Dezember 2022. Vom 1. bis 24. Dezember fand eine Brotaktion in allen Filialen des Backhaus Annamühle in Baden und Bad Vöslau statt, wobei von jedem verkauften Brotlaib 0,20 Cent in die Aktion liefen.

Am Montag, 27. Februar, besuchte Manfred Schneider persönlich ein Jiu-Jitsu-Training der No Problem Sportler, wo er sich ein Bild über deren sportliche Fortschritte machen konnte. Bei dieser Gelegenheit übergab er an No Problem Obmann Günter Grill die beachtliche Spendensumme in Höhe von 3.000 Euro aus der Brotaktion 2022.

„Der Verein No Problem Baden und seine Schützlinge bedanken sich herzlich, denn ohne so Menschen mit Herz und Engagement wäre vieles nicht möglich!“, zeigt sich Obmann Grill angetan.

