28. Hernsteiner Marktfest am 3. September

Ein besonderes Highlight wird heuer beim Hernsteiner Marktfest geboten. Astronom Johannes Leitner wird Experimente durchführen: „Wenn Wasser raucht, Dinge schweben, oder Blitze durch die Luft jagen, gibt uns die Natur große Rätsel auf. Beim Marktfest in Hernstein gehen wir einigen dieser Rätsel mit spannenden und spaßigen Versuchen auf den Grund und führen unter anderem Experimente mit Trockeneis durch oder schießen selbstgebaute Raketen in den Himmel“, so Leitner.

Auch das Kinderbürgermeisterpaar Aron Obex und Emilia Rupsch wird fleißig mitarbeiten.

Sonst gibt es das altbewährte Programm beginnend mit der Heiligen Messe um 9 Uhr, dem Frühschoppen mit dem Musikverein Markt Piesting, den Auftritten der Musikschule Triestingtal und der Volkstanzgruppe Hernstein und den Kunstwerken der Hernsteiner Kreativlinge. Auch das originelle Pechermuseum öffnet zwischen 10 und 14 Uhr seine Pforten.

Zahlreiche Standln werden ihre kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region anbieten.