Pottensteiner Lehrerin als „Krampusine“

Nicki Jainöcker ist startbereit für die Krampussaison 2022. Nickis erste Begegnung mit einem „Kramperl“ da war sie so ca. zwei Jahre alt und bis heute ist die VS-Lehrerin von der schaurigen Gestalt fasziniert. / Der jüngste Fan der „Berndorfer Perchten“ um 1998, war Nicole. Am Perchtenlauf in Berndorf mit ihrer Mama Eva Jainöcker. / Nickis erster Auftritt – als furchterregender Mini-Krampus im Jahr 2000 am Krampustreiben in Weissenbach. / 2022, Nicole als „Krampusine“ – ein Star in der NÖ Krampus- und Nikolausszene.

