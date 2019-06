Schulfest in der Volksschule Baden-Weikersdorf .

Neben einer umfassender Bildung mit abwechslungsreichem Unterricht und erfolgreich absolvierten Schularbeiten und Tests ist es vor allem eine aktiv gelebte Schulgemeinschaft, die dafür sorgt, dass Schülerinnen und Schüler gut auf das Leben vorbereitet werden. Mit einem überaus fröhlichen wie auch geselligen Sport- und Spielefest ließen die Organisatorinnen und Organisatoren der Volksschule Weikersdorf in der Radetzkystraße in Baden keinen Zweifeln darüber aufkommen, dass das Schulmotto „Dort wo ich mich wohl fühle, dort kann ich mich entfalten“ in jeder Hinsicht gefördert und gelebt wird.