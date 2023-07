Ein neues Stadtquartier entsteht in Baden

So soll das Projekt 5 Elemente Baden Spitalsgärten aussehen. Foto: golemdigital

Über 200 Wohnräume entstehen in den nächsten Jahren auf dem riesigen Areal - konkret 178 Wohnungen in 10 Mehrfamilienhäusern sowie 28 Maisonettewohnungen. Gut Ding braucht Weile: Nach der erstmaligen Projektpräsentation im Jahr 2014 und der Konkretisierung 2017 folgte vorigen Mittwoch nun der Spatenstich für das zukunftsweisende Wohnquartier, das unter dem Titel „5 Elemente – Baden – Spitalsgärten“ steht. Die fünf Baufelder sind nach den Elementen Wasser, Erde, Feuer, Holz und Metall gestaltet und von großzügigen Grün- und Freiflächen umgeben.

Das Projekt überzeugt durch seine außergewöhnliche Architektur und die ökologische Ausrichtung, die durch eine grüne Wohnumgebung auch nach außen hin deutlich sichtbar werden soll. Großzügige Grünräume, Dachbegrünungen, Freiflächen als Wasserspeicher und Versickerungsflächen und viele Bäume am gesamten Areal sollen für ein optimales Wohnklima sorgen.

Alfred Willinger (Architekten Tillner & Willinger ZT GesmbH), Sabrina Kapus (YEWU), Nadine Mayr-Melnhof, Robert Mayr (beide amm ZT-GmbH), Theresa Reiter (Alpenland Vorstand Technik), Vizebürgermeisterin LAbg. Helga Krismer, Isabella Stickler (Obfrau Alpenland), Wohnbau Landesrätin Christian Teschl-Hofmeister, Bürgermeister Stefan Szirucsek, Manfred Art, Michael Schranz (beide Handler Bau). Foto: Josef Herfert

Das Vorhaben wurde in einem erstmals in Niederösterreich durchgeführten kooperativen Planungsverfahren 2016/17 in enger Abstimmung mit der Stadt Baden entwickelt.

„Das Projekt ist in vielerlei Hinsicht innovativ. Es verspricht höchste Wohnzufriedenheit und Lebensqualität, weil Ökologie, Mobilität und die Rahmenbedingungen für ein gutes Zusammenleben im Konzept mitgeplant wurden. Die Freiräume in Form von Ruhe-, Spiel -und Gartenflächen spielen eine ganz wesentliche Rolle und verleihen dem Quartier seinen außergewöhnlichen Charakter “, betont Alpenland-Obfrau Isabella Stickler.

„5 Elemente – Baden – Spitalsgärten“ schaffe ein Angebot für alle, die „ein qualitätsvolles, modernes und nachhaltiges Wohnambiente suchen“, erklärt Stickler. Die Wohnungen werden in Miete mit Kaufoption bzw. auch im Soforteigentum vergeben - zum Teil gefördert, zum Teil freifinanziert. „Alpenland hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele Wohnungen ins Eigentum zu übertragen, um so einen Beitrag zur Vermögensbildung und zur Vermeidung von Altersarmut zu setzen,“ betont die Obfrau. Das Interesse sei enorm - die Interessentenliste sei bereits wieder geschlossen worden, nachdem über 1.000 Interessenten sich eingetragen haben. „Baden hat Wohnraumbedarf“, schließt sie daraus.

Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) wiest darauf hin, dass das Land Niederösterreich zum Gelingen des Projekts einen wesentlichen Beitrag leistet: „Mit den Förderungen ist gewährleistet, dass für unsere Landsleute leistbarer Wohnraum inmitten einer der größten Zuzugsregionen Niederösterreichs ermöglicht wird“, erklärt sie beim Spatenstich. 109 der neuen Wohnungen werden mit Mitteln des Landes Niederösterreich errichtet. „Wohnen soll vor allem leistbar bleiben“, merkt sie an.

„Das Konzept für die Spitalsgärten wurde partnerschaftlich und mit großer Sorgfalt entwickelt. Es verspricht hohe Wohnqualität für alle Generationen und trägt zugleich zu einer maßvollen, lebenswerten Weiterentwicklung unserer Stadt bei“, freut sich Bürgermeister Stefan Szirucsek. Und er unterstreicht: „Dieses Wohnprojekt wurde bewusst nach den Wünschen und Anforderungen einer Gesellschaft im Wandel entwickelt. Die Berücksichtigung von Energieeffizienz, einer Freiflächengestaltung inklusive Versickerung von Niederschlagswässern sowie ein durchdachtes Wegenetz mit hervorragender Anbindung an den öffentlichen Verkehr schaffen echten Qualitätslebensraum. Damit wollen wir ein gemeinsames Ziel erreichen: Lebenswertes Wohnen in Baden!“

Der Mix aus Zweizimmerwohnungen für Alleinstehende oder Paare, Dreizimmerwohnungen vorrangig für junge Familien und großen Wohnungen, mit bis zu 110 m², als Angebot für kinderreiche Familien sorge für ein ausgeglichenes soziales Miteinander. Als Beitrag zur Lebensqualität für alle in der Stadt stellt Alpenland mehr als 4.000 m² Bauland als öffentliche Grün- und Freiflächen der gesamten Bevölkerung zur Verfügung.

Für Vizebürgermeisterin Helga Krismer von den Grünen sei das Wohnprojekt „am Punkt der Zeit“ und zeichne sich vor allem durch die hohen ökologischen Standards aus: „Von Dachbegrünungen über großzügige Freiflächen bis hin zu umweltfreundlicher Mobilität vereint das Projekt zahlreiche ökologische Maßnahmen. Mit Alpenland ist es gelungen, ein Fünftel der Wohnungen autofrei anbieten zu können. Die Nähe zur Badener Bahn und ein Carsharing-Konzept sorgen für umweltfreundliche Alternativen zum Pkw und viele Bäume und ein Grünraumkonzept steigern die Lebensqualität“, ist Krismer überzeugt.

Ende 2025 werden die Wohnungen bezugsfertig sein.