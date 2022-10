Neues Zuhause für die Feuerwehr Unterwaltersdorf

Im Jahr 2012 begannen die Überlegungen der Freiwilligen Feuerwehr Unterwaltersdorf, das bestehende Feuerwehrhaus zu sanieren. Aber schließlich wurde gemeinsam mit Experten festgestellt, dass eine Sanierung nicht zielführend ist und dass statt dessen ein Neubau erforderlich ist.

FF-Kommandant Wolfgang Graf und Bürgermeister Wolfgang Kocevar prüften gemeinsam acht Standorte, ehe man sich schließlich für ein 3.500 m² großes Grundstück an der L150 gegenüber dem Don Bosco Gymnasium entschloss.

„Insgesamt werden 4,5 Millionen Euro in das Projekt investiert“

Bürgermeister Kocevar erläuterte: „Insgesamt werden 4,5 Millionen Euro in das Projekt investiert“, einen Dank richtete er an die Salesianer Don Bosco, die sich dazu entschlossen hatten, das Grundstück der Gemeinde zu verkaufen. Hausdirektor Pater Hans Randa vom Don Bosco Gymnasium betonte: „Viele haben gesagt, es wäre besser, das Grundstück als Finanzanlage nicht zu verkaufen, doch mir war es wichtiger, dass die Feuerwehr Unterwaltersdorf ein ideales Grundstück hat und so weiterhin gut für die Sicherheit des Ortes sorgen kann.“

Das neue Feuerwehrhaus verfügt über eine 600 m² große Fahrzeughalle sowie 450 m² große Verwaltungs-, Schulungs- und Mannschaftsräume. Baubeginn ist noch im Herbst 2022 und das Objekt soll bis Anfang 2024 fertiggestellt sein. Das moderne Feuerwehrhaus soll über eine Photovoltaikanlage verfügen und auch „Blackout-Sicher“ sein.

Kommandant Wolfgang Graf begrüßte zum Spatenstich zahlreiche Ehrengäste, darunter die Landtagsabgeordneten Josef Balber und Jürgen Handler, Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer, Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Alexander Wolf, Abschnittsfeuerwehrkommandant Alexander Richter, Bürgermeister Wolfgang Kocevar, Vizebürgermeister Christian Pusch sowie weitere Stadt- und Gemeinderäte. Um das Projekt mit zu finanzieren, hat die Feuerwehr eine Bausteinaktion ins Leben gerufen.

„Um 20 Euro kann ein Baustein gekauft und so ein Beitrag zur Errichtung des Feuerwehrhauses geleistet werden“, betont Kommandant Wolfgang Graf.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.