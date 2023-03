Platz für alle in Bad Vöslau

Eine neue Bildungseinrichtung ist in Bad Vöslau mit dem nun stattgefundenen Spatenstich in Planung. Die Islamische Föderation errichtet in der Bahnstraße 39 ein Bildungszentrum.

„Ich freue mich sehr, dass es hier einen schönen Platz der Begegnung geben wird. Das ist eine sehr gute Basis, auf der man seine Wurzeln immer wieder leben kann“, sagt Stadträtin Anita Tretthann (Liste Flammer). Tretthann ist im Gesundheits-, Generationen- und Sozialausschuss. Die Politikerin freut sich über den harmonischen Zusammenhalt und wird in Kommunikation mit den Frauen, die sie herzlich begrüßt haben, bleiben.

FPÖ sieht Fehlentwicklungen

„Ich habe die Angst, dass diese Bemühungen zu einer Fehlentwicklung führen, weil ich falsche Werte sehe und das somit als kritisch betrachte“, sieht hingegen Gemeinderat Peter Gerstner von der FPÖ den geplanten Bau kritisch.

Yakup Gecgel, der Obmann der IF Bad Vöslau, betont, dass das neue und moderne Bildungszentrum „für jeden zugänglich“ sei. Der Verein wurde im Jahr 1983, damals als „Türkischer Sozial und Kultur Verein“ in der Wolfstraße 10 in Bad Vöslau gegründet. „Mit dem Wunsch mehr Aktivitäten und Räumlichkeiten anzubieten, kaufte der Verein im Jahre 1999 das Haus in der Bahnstraße 39“, erklärt Gecgel.

Seit 2015 ist der Verein unter dem Namen „Islamische Föderation Bad Vöslau“ bekannt. „Wichtige Ziele des Vereins sind seither die Integration zu fördern, das gesellschaftliche Zusammenkommen wahrzunehmen, die Bildung von Kindern zu stärken und Deutschkurse für alle Altersgruppen anzubieten.“

Bildung habe für den Verein „höchste Priorität“, weswegen Menschen jeder Altersgruppe bei ihrer Weiterbildung unterstützt und in den verschiedensten Aspekten gefördert werden. Diese Hilfe biete man in Form von Lernkursen, Seminaren, Vorträgen, Nachhilfekursen, Bücherzirkel, Workshops etc. an.

