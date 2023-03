Langlaufen und Schneeschuhgehen stand am Wochenende für die Sportler von No Problem Baden am Programm. Für die nationalen Special Olympics in Schladming 2024 führte der Verein einige Sichtungsbewerbe durch. Trotz der zunächst warmen Temperaturen stellte die Gemeinde St. Aegyd perfekte Loipen-Bedingungen zur Verfügung. Im Laufe des Samstags kehrte der Schnee in Massen zurück. Somit konnten die Badener auch das Schneeschuhgehen im Tiefschnee trainieren.

