Forschungssonde mit Schutzschild aus Berndorf fliegt zum Jupiter

Verlaufen die letzten technischen Tests störungsfrei und spielt das Wetter mit, startet am 13. April vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana eine Ariane-Trägerrakete, die den 4.800 Kilogramm schweren Forschungssatelliten JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) auf einen sieben Jahre dauernden Flug zum Jupiter und seinen drei Eis-Monden Europa, Ganimed und Kallisto schickt. Mit an Bord der Mission, die die Europäische Raumfahrtorganisation ESA durchführt, ist auch Hightech aus Niederösterreich.

In ihrem Werk in Berndorf im Triestingtal hat die Firma Beyond Gravity Austria (vormals RUAG Space) jenen Thermal-Isolationsschild gefertigt, der die Sonde und ihre empfindlichen Messgeräte vor den extremen Temperaturschwankungen im Weltraum wirkungsvoll schützt, berichtet der NÖ Wirtschaftspressedienst.

„Während der mehr als zehn Jahre im Weltraum wird die Jupitersonde von Thermalisolation aus Niederösterreich vor Hitze und Kälte im All von plus/minus 230 Grad Celsius geschützt“, sagt Kurt Kober, Geschäftsführer Beyond Gravity Austria und Leiter des globalen Elektronikbereichs bei Beyond Gravity. „Die Thermalisolation besteht aus mehreren Schichten hauchdünner Spezialkunststofffolien, die im Vakuum des Weltraums die Isolationswirkung einer meterdicken Ziegelmauer erzielen.“

Der ESA-Auftrag an Beyond Gravity war mehrere Millionen Euro schwer. Kober: „Fast alle Satelliten der europäischen Weltraumorganisation ESA werden durch Thermalisolation aus Berndorf vor den extremen Temperaturen im All geschützt.“

Der Ablauf der Mission ist spektakulär

Hat JUICE den Riesenplaneten Jupiter erreicht, wird die Raumsonde in eine Umlaufbahn um den Gasriesen eintreten und ihn zunächst für etwa drei Jahre umkreisen. In dieser Phase erfolgen Vorbeiflüge an den Monden Europa, Ganymed und Kallisto, die sowohl wissenschaftlichen Zielen dienen als auch für Bahnkorrekturen der Raumsonde nötig sind. Darüber hinaus werden Jupiter selbst sowie seine Magnetosphäre detailliert untersucht.

Danach wird die Raumsonde in einen polaren Orbit um Ganymed einschwenken und diesen, in der letzten Phase der nominalen Mission, in einer Höhe von ca. 500 Kilometern umkreisen. In diesem Missionsabschnitt werden insbesondere Daten gesammelt die zeigen werden, ob sich unter der Eiskruste Ganymeds ein globaler Wasserozean befindet und in welcher Tiefe dieser liegt.

Auch für Europa und Kallisto deuten die bisherigen Beobachtungen auf Ozeane unter der Eiskruste der Monde hin. Deshalb ist das Jupitersystem neben dem Planeten Mars und den Saturnmonden Titan und Enceladus von besonderer Bedeutung bei der Suche nach extraterrestrischen Lebensformen im Sonnensystem. Am Ende der Mission 2033 soll JUICE dann auf der Oberfläche von Ganymed zerschellen.

Raumfahrtsonde JUICE in einem Weltraumsimulator in den Niederlanden (2021) mit schwarzfärbiger Thermalisolation aus Berndorf. Foto: ESALightcurve Films

Beyond Gravity Austria ist Österreichs größter Weltraumzulieferer

Beyond Gravity Austria (vormals RUAG Space Austria) mit Sitz in Wien-Meidling ist mit rund 42 Millionen Euro Umsatz (2022) und rund 240 Mitarbeitenden das größte österreichische Weltraumtechnikunternehmen. Der Hochtechnologiebetrieb rüstet weltweit Satelliten und Trägerraketen mit Elektronik, Mechanik und Thermalisolation aus und hat eine Exportquote von rund 100 Prozent. Die Firma ist in Europa Marktführer bei Navigationsempfängern und Thermalisolation für Satelliten. Als Spin-off der Weltraumaktivitäten produziert das Unternehmen auch Thermalisolation für Anwendungen auf der Erde, zum Beispiel für Magnetresonanztomographen in der Medizintechnik.

Im Berndorfer Industrieareal unterhält Beyond Gravity Austria Produktionsräume zur Herstellung von Thermalisolationen für Satelliten. Dorthin liefern die Kunden, wie etwa die europäische Raumfahrtagentur ESA, von ihren Sonden dreidimensionale Modelle. Diese werden von den Beyond Gravity-Mitarbeitern zu Probezwecken in die Thermalisolationen gewickelt und die Folien geerdet.

