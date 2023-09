Badner Bahn Garnituren haben in Ebreichsdorf neue Bleibe

Anfang Juli fuhr der letzte Zug auf der Pottendorfer Linie durch Ebreichsdorf und am morgigen Samstag wird der neue Bahnhof außerhalb der Stadt feierlich eröffnet. Nach dem Betriebsende auf der alten Strecke begann man sofort mit dem Abbau der Gleise. Nur wenige Meter direkt beim Bahnhof blieben erhalten. Dort wurden am 29. August zwei Garnituren der Badner Bahn auf die Gleise gestellt. „Wir haben die beiden ausgemusterten Garnituren um jeweils einen Euro gekauft“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Kocevar, der gemeinsam mit Vizebürgermeister Christian Pusch „Erika“ und „Erich“ willkommen hieß. Der Stadtchef erklärte: „Wir freuen uns, dass die beiden Garnituren einen besonderen Platz in unserer Stadtgemeinde einnehmen. Sie sollen am alten Bahnhof daran erinnern, dass hier einmal mitten durch den Ort die Pottendorferlinie verlief. Auch wenn es Garnituren der Badner Bahn sind, die nie auf diesen Gleisen unterwegs waren, symbolisieren sie trotzdem die Geschichte der Eisenbahn in Ebreichsdorf.“

Die Anlieferung der beiden Garnituren wäre ohne Spezialtransporter nicht möglich gewesen. Foto: Thomas Lenger

Ein Spezialkran hob die Garnitur auf die Gleise. Foto: Thomas Lenger

Mithilfe von Sattelschleppern und zwei Kränen wurden die beiden Garnituren der Badner Bahn angeliefert und auf die Gleise gestellt. Dies war ein historischer Moment, den auch zahlreiche Bahn-Fans mit ihren Kameras festhalten wollten. Die genaue Nutzung der beiden Straßenbahngarnituren wird noch überlegt. Denkbar ist, dass diese historischen Waggons in Zukunft Veranstaltungen und Ausstellungen beherbergen werden und somit eine wertvolle Bereicherung für Ebreichsdorf darstellen. Kocevar betont: „Ein besonderer Dank gebührt allen Professionisten und den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bauhofes, die mit ihrem Können und ihrer hervorragenden Zusammenarbeit zu dieser erfolgreichen Überstellung beigetragen haben.“

Gleich steht die Zugsgarnitur der Badner Bahn auf den Gleisen der Pottendorfer Linie. Foto: Thomas Lenger