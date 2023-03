Lions bitten um „ein Stück mehr im Einkaufswagen“

Die Mitglieder des Clubs bitten Einkaufende, einen Artikel mehr in den Einkaufswagen zu legen um diesen dann nach des Kassa beim Stand des Hilfswerkes zu spenden. Die Menschen werden durch Flyer auf diese Aktion aufmerksam gemacht. Erbeten werden haltbare Waren, Hygieneartikel, Konserven, Waschmittel, Babynahrung, Tierfutter und vieles mehr.

Das Hilfswerk verteilt dann die Waren sehr gezielt an Bedürftige, auch das Rote Kreuz beteiligt sich an dieser Initiative. „Wir bitten die Käufer, sich großzügig zu zeigen in einer Zeit, die viele Menschen an die Grenze ihrer finanziellen Belastbarkeit bringt!“, ersucht Beate Haslwanter vom Lions Club Baden St. Helena um rege Teilnahme an der Aktion.

