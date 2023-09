Stadtfest Ebreichsdorf hatte gute Absichten

Zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte kamen am Samstagvormittag zur Eröffnung des 3. Ebreichsdorfer Stadtfestes vor dem Rathaus zusammen. Nach einem kurzen Überblick über die aktuellen Themen in der Stadtgemeinde wurde die Veranstaltung eröffnet, die in diesem Jahr ganz im Zeichen der Hans-Hofer-Schule steht. An allen Stationen werden Spendenboxen aufgestellt, um für zusätzliche Gerätschaften für die Schule zu sammeln, in der Kinder aus der Region mit besonderen Bedürfnissen unterrichtet werden.

Als erste Großspender traten die Raiffeisenbank und die Sparkasse Ebreichsdorf mit einem Scheck auf. Darüber hinaus spendete auch der Verein „Austria Trier und Biker“, der den ganzen Tag über an Station 3 auf dem Marktplatz mit seinen Motorrädern vertreten war.

Weitere Stationen neben dem Heurigendorf der Stadt- und Dorferneuerungen vor dem Rathaus waren eine Gulaschkanone bei der Pfarre, der Samariterbund sorgte auf dem Marktplatz für das leibliche Wohl und eine Band spielte am Nachmittag. Die Kinderfreunde hatten eine große Kinderstation am Sportplatz der Schulen, die Pfadfinder bewirteten in der „Grünen Oase“ am alten Bahnhof, die Lachteufeln, der Lions Club, der ASK und die Pensionisten waren ebenfalls mit Ständen vertreten. Erstmals gab es auch einen Rummelplatz neben dem alten Bahnhof. Gefeiert wurde bis in die späten Abendstunden.