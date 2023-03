Gemeinsam Großes bewirken: 4.500 Schachteln für Armutsgefährdete

Freuen sich, dass eine Vielzahl an Spenden für armutsgefährdete Menschen gesammelt werden konnte: (v.l.n.r.): Emir Spahic (BILLA Vertriebsmanager), Andreas Tögl (Lions Club Ebreichsdorf), Ferdinand Franke (LEO & Lions Sammeltag Beauftragter), Sükrü Kaya (BILLA PLUS Marktmanager in Ebreichsdorf), Stefan Weinlich (BILLA Vertriebsdirektor Niederösterreich), Laszlo Kaiser (BILLA PLUS Mitarbeiter in Ebreichsdorf), Sabine Rottensteiner (BILLA PLUS Marktmanager Stv. in Ebreichsdorf), Harald Jaksch (Lions Club Ebreichsdorf Past-Präsident), Fabian Spicker (BILLA Vertriebsleiter).

Foto: BILLA Robert Harson