Im Rolls Royce Cabrio von Pottenstein in die Excalibur City

Es gibt viele Kinder, die auch in den Ferien weder zu ihren Familien können, noch die Möglichkeit auf ein bisschen Spaß und Ablenkung haben. So auch die Kinder vom Sozialpädagogischen Betreuungszentrum Pottenstein. Hier werden Kinder bis 14 Jahren betreut, die teils aus sozial schwachen und aus sehr schwierigen Familien kommen.

Direktorin Doris Müller und ihr engagiertes Team versuchen den Kindern, die auch in den Ferien nicht abgeholt werden, eine schöne Zeit zu ermöglichen – was aber aktuell nicht gerade einfach ist.

Deshalb hat sich Unternehmer Roger Seunig entschlossen, die Kinder für einen Tag in seine Excalibur City einzuladen. Das ist ein Einkaufszentrum und Vergnügungspark im tschechischen Hatě am Grenzübergang zum österreichischen Kleinhaugsdorf.

30 junge Leute wurden kürzlich von einem Bus in NÖ abgeholt und in die Erlebniswelt der Excalibur City kutschiert. Als besonderes Zuckerl durften die Gäste abwechselnd im Rolls Royce Cabrio von Unternehmer Theodor Böhm (Boxteam Vienna) mitfahren.

Von der Merlins Kinderwelt, über das Jukebox Museum bis hin zur neuen Tierfarm durften die Kinder alles nach Herzenslust nutzen und auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Zum Abschied gab es noch ein großes Geschenksackerl für jedes Kind.

30 Kinder genossen einen wunderschönen Ferientag

Roger Seunig: „Ich freue mich wahnsinnig, dass wir den Kindern eine Freude machen konnten. Es gibt so viele, denen es nicht so gut geht, und da greift man einer so tollen Einrichtung wie dem Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein doch sehr gerne ein wenig unter die Arme.“

„Wenn man das Lachen der Kinder sieht und wie sie sich freuen – das ist unbezahlbar. Da macht man doch gerne den Chauffeur für einen Tag“, freut sich auch Theodor Böhm (Boxteam Vienna).

Doris Müller, die Direktorin Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein, zeigt sich sehr dankbar über die Einladung der Familie Seunig: „Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand unsere Einrichtung und die Kinder so unterstützt. Auch zu Weihnachten und zu Ostern gibt es immer Adventkalender, Geschenke und Osterspenden aus der Excalibur City. Auch dafür vielen Dank. Auch großen Dank an Theo Böhm und seinen Rolls Royce – die Kinder sind aus dem Staunen gar nicht herausgekommen. Wann darf man denn schon mit so einem tollen Auto mitfahren?“