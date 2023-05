Neuer Spielplan: „Easy going“ auf der Bühne Baden

„Ich lege ein Bekenntnis zur Neugier auf fremde Kulturen und fremde Länder ab“, so fasst der künstlerische Leiter der Bühne Baden sein Jahresmotto für den Winter-Spielplan 23/24 zusammen. „Schon lange hat mich der Gedanke bewegt, das Motto 'andere Länder, andere Sitten' umzusetzen.“ Und gerade die Operette hat eigentlich damit begonnen, fremde Länder und Sitten auf die Bühne zu bringen.

Die Romantik ferner Länder, etwa des nahen oder fernen Osten, die Rassigkeit der Ungarn, die versteckte Verführung der Türkei, die Verruchtheit des Pariser Lebens - die Beispiele sind unendlich, wo fremde Länder und ihre manchmal ebenso fremde Sitten aus der realen Welt in die Welt der Operette transferiert wurden. Ob hier mehr Klischees oder Wunschbilder gezeigt wurden, sei dahin gestellt - vordergründig ging es um Unterhaltung, und die Kunst darf und soll überzeichne, in welche Richtung auch immer.

Für jungen Lakner waren Auslandsgastspiele doppelter Genuss

„Ich habe bereits als junger Mann durch meine damalige pianistische Konzerttätigkeit das Privileg genossen, viele europäische und außereuropäische Länder zu besuchen“, so begründet Lakner seinen Hand zu seinem neuen Spielplanthema, das er in seiner vorletzten Spielzeit als künstlerischer Direktor umsetzen kann. Für den jungen Lakner waren seine Auslandsgastspiele ein doppelter Genuss: Zum Einen konnte er in die Welt fremder Länder eintauchen und „ich verdiente auch noch Geld“, es fühlte sich wie ein bezahlter Urlaub an, erinnert er sich.

Und es gab noch einen dritten Aspekt: „Mein Horizont und meine Bildung erweiterten sich enorm, bei diesen bereichernden Auslandsaufenthalten. Ich war immer ein glühender Globetrotter, der es als beglückend empfand, bei Familien oder Freunden in fremden Ländern leben zu dürfen und etwas von ihren Werten und ihrem Verständnis des Zusammenlebens mitzubekommen.“ Der neue Spielplan soll all diese Aspekte erfüllen: Genuss und Horizonterweiterung, nur das Reiseticket - die Eintrittskarte - muss der „Reisende“ bezahlen. „Auf unserer Reise werden wir aber auch Österreichs Idiosynkrasien und seine Modalitäten des Umgangs nicht außer Acht lassen, sei es zur Zeit des Wiener Kongresses oder in meiner für die Bühne Baden eingerichteten Fair Lady, die bei mir in Baden spielt und all die wunderbaren Schauplätze dieser Stadt miteinbezieht“, erklärt Lakner weiter.

Lakner sieht die neue Spielzeit auch als eine Verbeugung vor der Stadt Baden, in der er arbeite. Weiters taucht das Publikum in die Gebräuche Amerikas, Deutschlands und Englands zu Zeiten König Artus‘ ein, oder es geht ab nach Frankreich, in das antike Griechenland, nach Großbritannien und Ungarn. Die Theaterwelt ist Welt und der neue Spielplan der Bühne Baden ist eine ungefährliche Expedition, aber nicht minder aufregend und mit dem Ausdruck „clear sailling“ - was so viel wie „easy going“, oder auf Deutsch entspanntes Leben, bedeutet, schickt Lakner seinen vorletzten Spielplan auf Reisen.

Von „My Fair Lady“ bis zu „Die Physiker“

Folgende Reisen sind u. a. geplant: Gestartet wird mit „My Fair Lady“ (21. Oktober 2023), „Friederike“ (16. Dezember 2023), „Die Bohème“ (27. Jänner 2024), „Titanic“ (24. Februar 2024), ,„Die Csárdásfürstin“ (21. Juni 2024), Monty Pythons Spamalot (12. Juli 2024), „Wiener Blut“ (4. August 2024).

Weiters sind gebucht: Eröffnungskonzert 30. September 2023, Weihnachtskonzert 21. Dezember 2023, Neujahrskonzert 1. Jänner 2024, Faschingskonzert 2. Februar 2024, Cross Over Konzert 11. und 12. April 2024, und ein Musicalkonzert am 28. August 2024 sowie fünf Schauspiel-Ausflüge stehen zur Auswahl: „Der Menschenfeind“, „Kasimir und Karoline“, „Die größere Hoffnung“, „Die Troerinnen“ und „Die Physiker“.

„Nahezu Vor-Corona-Niveau erreicht“

Und weil das Verreisen viel kostet, präsentierte die kaufmännische Direktorin der Bühne Baden, Martina Malzer, ihr „Reisebudget und das hat sich nach den Corona-Jahren stabilisiert, „wir sind zurück auf unserem erfolgreichen Kurs und haben aktuell nahezu das Vor-Corona-Niveau erreicht.“ Für das Budgetjahr 2022 schien es noch angebracht, „sehr vorsichtig zu kalkulieren – nämlich mit Erlösen von ca. 70 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, so ist es uns gelungen, diese Prognose nicht nur einzuhalten, sondern sogar um rund 400.000 Euro zu übertreffen“, lautet Malzers Resümee.

Und ihr Ausblick: „Unser Publikum kehrt wieder ins Theater zurück und die Wintersaison 2022/23 hat sich weitaus besser entwickelt als budgetiert.“ Auf die laufende Sanierung der Sommerarena angesprochen, sieht Malzer ein baldiges Ende: „Wir rechnen mit der Fertigstellung der zweiten Sanierungsphase mit Ende Juni 2023, also zeitgerecht zu Beginn der Sommersaison der Bühne Baden.“ Die Sanitäranlagen, die Fassade und Malerarbeiten im Inneren und Neugestaltung des Vorplatzes wurden erledigt. Somit steht einer angenehmen Reise nichts mehr im Wege - frei aus Goethes Faust: „Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag. Auf neuer Bahn den Aether zu durchdringen, zu neuen Sphären reiner Thätigkeit.“

Infos: 02252/22522 oder www.buehnebaden.at

