Auf Einladung von SPÖ-Nationalratsabgeordnetem, Bürgermeister Andreas Kollross besuchte SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder die Gemeinde Trumau. Gestartet wurde mit einem Pressegespräch in der Schlemmerei. Dabei stand Schieder den anwesenden Journalisten regionaler Medien für Fragen über seinen Zugang zur Europapolitik Rede und Antwort.

Schieder: An "Brexit" sind gewisse Politiker schuld

Neben der europäischen Arbeitsmarktpolitik waren auch der bevorstehende EU-Austritt der Briten sowie das Verhältnis Europas zu den Gemeinden ein Thema. „Mehr Spielraum für Investitionen“ fordert Schieder von der EU und eine Angleichung der Einkommen. Zum Thema Brexit bezog der EU-Spitzenkandidat ausführlich Stellung: „Ich finde es schade, dass das alles passiert ist. Man kann aber nicht den Engländern die Schuld geben, sondern jenen Politikern, die es so weit getrieben haben“, so Schieder. Persönlich würde er ein zweites Referendum befürworten, in dem die Briten neuerlich die Möglichkeit hätten, über den Austritt und die Varianten abzustimmen. In der Frage, wie Europa Einfluss auf die Gemeinden hat, war vor allem der Schutz des Trinkwassers ein Thema.

SPÖ-Politiker als Kaffee-Kenner

Neben Andreas Kollross nahm auch SPÖ-Parteiobmann Markus Artmann an dem Gespräch teil. Nach einem gemeinsamen Mittagessen besuchten die Politiker die Trumauer Kaffee-Rösterei Kanzi Kaffee im Gewerbegebiet. Dabei outete sich Schieder nicht nur als Kaffeegenießer, sondern auch als profunder Kenner der internationalen Handelsbeziehungen der EU.