Große Show der Pferde in Ebreichsdorf

Werbung

Stargast der Show ist die Niederösterreicherin Sarah Fritzenwanker, die mit ihrer Friesengruppe von 2003-2018 den Weltrekord im Quadrillereiten hielt. Sie ist ein langjähriges Mitglied der Friesenshowgruppe „Moments in Black“, war Equipechefin der Erfolgsshow Apassionata und ist auch weiterhin Equipechefin der Show „Mondwind“.

Sarah arbeitet aktuell mit ihren Pferden in Niederösterreich. Neben Sarah Fritzenwanker hat auch die erst 11-jährige Belgierin Iseulys Deslé ihre großen Auftritte.

NÖN: Frau Fritzenwanker, wie sind Sie zum Reiten gekommen?

Sarah Fritzenwanker : Meine Mutter reitet ebenso schon ihr Leben lang, somit wurde mir das wohl in die Wiege gelegt.

Was macht für sie die spezielle Beziehung zwischen Reiter und Pferd aus?

Fritzenwanker: Die Beziehung empfinde ich als ganz besonders, da man ohne jemals ein Wort miteinander gesprochen zu haben, trotzdem mit dem Pferd eine Einheit bildet. Es sind sehr sensible und intelligente Tiere. Sie fühlen wahrscheinlich oft mehr, als Menschen lieb ist. Hat man das Vertrauen erst mal gewonnen, gehen sie mit uns durch dick und dünn.

Lieben Pferde den „großen“ Auftritt?

Fritzenwanker: Da möchte ich gleich zu Beginn sagen, dass viele Pferde nicht als Showpferd geeignet sind. Das kommt ganz auf den Charakter des Pferdes an. So unterschiedlich wir Menschen sind, so unterschiedlich sind unsere vierbeinigen Freunde. Die Arbeitseinstellung des Tieres ist vorerst mal sehr wichtig. Ein Pferd, das stets gefallen möchte und sich gerne präsentiert, ist eine von vielen Voraussetzungen. Ein stabiles Nervenkostüm, keinen Stress bei den Transporten oder dem Wechsel des Stalles und vollstes Vertrauen zu seinem Besitzer ist ausschlaggebend, um ein glückliches Showpferd auf der Bühne präsentieren zu können.

Wie fühlen sich Pferde dabei wohl?

Fritzenwanker: Wenn alle oben genannten Eigenschaften des Tieres gegeben sind, haben die Pferde überhaupt kein Problem mit seinem Besitzer zu reisen oder im Scheinwerferlicht zu stehen. Showpferde verbringen mehr Zeit mit ihren Besitzern, als der Großteil der Freizeitreiter mit ihren Vierbeinern verbringt.

Das Pferd hat also oberste Priorität?

Fritzenwanker . So ist es, das Pferd hat oberste Priorität und so wird es auch behandelt. Showpferde werden gepflegt und gehegt, unterlaufen regelmäßigen Tierarztkontrollen und Materialprüfungen, haben ein schönes zu Hause wie alle anderen Pferde und machen sich auf der Koppel genauso dreckig wie die anderen Artgenossen. Ein Pferd, auf das so viel Wert gelegt wird, kann sich doch nur wohlfühlen.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.