2. Multisportchallenge „WeXtreme“ der Naturfreunde in Weigelsdorf

Am Sonntag richteten die Naturfreunde Ebreichsdorf erneut die in Österreich einzigartige Multisportchallenge „WeXtreme“ aus. Dieser Wettbewerb umfasst die Disziplinen Bouldern, Bikeparcours und Crosslauf. Die Veranstaltung war für alle Altersgruppen zugänglich, was dazu führte, dass Sportler im Alter von 7 Jahren bis über 50 Jahren teilnahmen.

Die Geschicklichkeitswettbewerbe im Freigelände wurden mit dem Fahrrad bestritten. Anschließend hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten an der Boulderwand im Sportzentrum unter Beweis zu stellen. Den Abschluss bildete ein Crosslauf durch Ebreichsdorf. Das im Vergleich zu den Tagen zuvor deutliche kühlere Wetter kam allen Mitwirkenden entgegen.

„Ich freue mich sehr über das Engagement unserer Naturfreunde, die derzeit mit über 350 aktiven Sportlern unser größter Verein in der Stadtgemeinde sind. Besonders bemerkenswert ist, dass die Naturfreunde ein breites Angebot an sportlichen Aktivitäten und Veranstaltungen für alle Altersgruppen, von Kindern und Jugendlichen bis zu Senioren, bereithalten", erklärte der Bürgermeister, der sich selbst am Sonntagvormittag von den sportlichen Leistungen der Teilnehmer überzeugte. Insgesamt nahmen 52 Teilnehmer an der Veranstaltung teil.