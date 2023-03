Badener Schüler-Erfolge mit Fremdsprachen

Die Schüler der Badener Gymnasien zeigten beim 37. NÖ Fremdsprachenwettbewerb wieder ihr Können. Die Veranstaltung ist Teil der Begabungs- und Begabtenförderung. Schüler können dabei in insgesamt 18 Sprachkategorien antreten, heuer stellten sich insgesamt 192 Teilnehmende aus der AHS dieser Herausforderung.

Tradition hat das gute Abschneiden der Biondekgasse. Leonie Plott (8C) setzte sich in drei Runden gegen 16 andere Kandidaten durch und erreichte den 1. Platz in Französisch! Ihre Klassenkameradin Emma Padaurek schaffte es unter die besten 9.

Auch in Spanisch konnten Schüler der Biondekgasse überzeugen. Anja Fraumbaum aus der 7D sicherte sich einen Platz unter den ersten 9, Simon Klima (8D) wurde sogar Zweiter! Und auch die Fachgruppe Latein hatte Grund zu jubeln: Bei einer Konkurrenz von 50 Kandidaten konnten Samuel Bencze und Markus Trimmel (beide 7D) die Plätze 6 und 7 erreichen. Und last but not least schaffte es in Englisch Kathrin Stepan aus der 6C unter die besten 8.

Vom BG/BRG Baden Frauengasse zeigten wie in den Jahren zuvor Schüler der 8. Klassen ihre hervorragenden Fremdsprachenkenntnisse. Maximilian Rieger (8B) errang in Spanisch die Bronzemedaille und Bianca Neuhauser (8A) in Englisch den 4. Platz.

Frauengasse: Spanischlehrerin Susana Perez Galan, Maximilian Rieger, Direktorin Sonja Happenhofer, Bianca Neuhauser und Englischlehrerin Eva Singer sind hocherfreut. Foto: BG Frauengasse

