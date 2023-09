Sprayer sollen sich melden: Graffiti-Kunst gefällt dem Bürgermeister

Man hätte es fast voraussehen können, werden sich sicher viele denken. Nur wenige Tage nachdem die beiden Garnituren der Badner Bahn „Erik und Erika“ am alten Bahnhof ihre neue Heimat gefunden hatten, wurden sie bereits Opfer einer Sprayer-Aktion. In der Nacht von Samstag auf Sonntag besprühten Unbekannte zwei Waggons. Die Badner Bahn war am Bahnhof mit Baustellengittern gesichert. Diese wurden aus der Verankerung gehoben, wodurch die Täter ihre Spray-Aktion durchführen konnten. Eigentlich sollten die Garnituren an die Eisenbahner-Vergangenheit der Stadt erinnern, auch wenn klar ist, dass die Badner Bahn auf den alten Schienen nie gefahren ist.

Bei der zweiten besprühten Garnitur überwiegen die Blautöne. Foto: Thomas Lenger

„Es war leider grundsätzlich zu erwarten, dass Graffiti auf unsere Badner Bahn Garnituren kommen würden. Einerseits ist es natürlich traurig, wenn fremdes Eigentum beschädigt wird. Andererseits muss man sagen, dass Profis am Werk waren“, erläutert Bürgermeister Wolfgang Kocevar, SPÖ. Doch der Stadtchef macht den unbekannten Künstlern ein unerwartetes Angebot: „Die beiden Graffitis sind meiner Meinung nach optisch sehr gelungen. Daher würde ich mich freuen, wenn der oder die Künstler sich bei mir melden würden. Vielleicht können wir dann eine koordinierte Aktion machen, um unseren Künstlern legal eine Möglichkeit zu bieten, ihr Talent auszuleben“, setzt Kocevar fort.