Rettung im Bezirk Baden: „Können ja nicht stehen bleiben“

Die derzeit wieder hohen Preise für Benzin und Diesel machen gerade Unternehmen und Organisationen mit großem Fuhrpark zu schaffen. Ändern können diese an der Situation kaum etwas, müssen sie ihre Dienste schlicht nach wie vor anbieten und können schwer auf den Einsatz von Fahrzeugen verzichten.

Die Nagel-Group mit Sitz in Traiskirchen etwa habe keine Sonderkonditionen für Treibstoff für ihre Fahrzeuge und kaufe zu den regulären Marktpreisen ein. „Die höheren Preise haben spürbare Auswirkungen auf unsere Betriebskosten“, heißt es seitens des Presseteams des Logistikunternehmens. Man habe daher „branchenübliche Maßnahmen“ ergriffen, um die Auswirkungen der gestiegenen Treibstoffpreise zu kompensieren. „In der Logistik ist es gängige Praxis, Gleitklauseln, sogenannte Floater, für Diesel zu vereinbaren. In unseren Verträgen wird eine Basis festgelegt, die direkt die Frachtkosten einschließt“, so die Presseabteilung. Schwankungen, positive als auch negative, gebe man kurzfristig an die Kundschaft weiter.

Was für Unternehmen allgemein immer mehr zum Thema wird, und gerade auch in Zeiten der hohen Spritpreise diskutiert wird, ist die Umstellung des Fuhrparks auf einen elektrisch betriebenen. Sowohl am deutschen Standort Bochum als auch Reichenbach habe man bereits vollelektrische Lkw in Betrieb. „Im Bereich des Pendelverkehrs zwischen Produktion und Logistikzentrum sind diese auf Grund ihrer Reichweite optimal einsetzbar. Viele weitere Projekte im Bereich der alternativen Antriebstechnologien werden aktuell umgesetzt“, sagt die Presse. Bis zu zehn Pilotprojekte gingen in den nächsten Monaten auf die Straße. Eine flächendeckende Umrüstung sei momentan aber noch nicht möglich. Dafür fehle es schließlich an der notwendigen Infrastruktur, Reichweite und der Verfügbarkeit von E-Lkw seitens der Hersteller.

Rotes Kreuz: „Wir sind da, um zu helfen“

Die Kostensteigerungen machen freilich auch nicht vor Rettungsorganisationen halt. Das Rote Kreuz Niederösterreich benötige im Monat etwa 300.000 Liter Diesel. Und muss genauso für die gestiegenen Preise aufkommen. Einfach weniger Einsätze zu fahren, ist selbsterklärend keine Option: „Wir sind da, um zu helfen. Wir sind da, um Menschen in Not zu retten und ins Krankenhaus zu bringen. Ohne Wenn und Aber. Wir können nicht auf dem Weg zum Krankenhaus - mit einem Patienten an Bord - einfach stehenbleiben, weil die Spritkosten zu hoch sind und wir uns die Tankfüllung nicht mehr leisten können“, sagt Rot Kreuz Pressesprecherin Sonja Kellner.

Bezüglich der Umstellung auf elektrisch betriebene Fahrzeuge gebe es aktuell noch keine Verfügbarkeit der entsprechenden Einsatzwagen. In anderen Leistungsbereichen, unabhängig vom Rettungsdienst, seien aber erste Erprobungen durchgeführt worden. „Wir sind dazu im regen Austausch mit anderen Landesverbänden. Natürlich gibt es hier generelle Überlegungen, die darüber hinaus gehen, allerdings muss das Rote Kreuz auch etwa im Blackout-Fall im Einsatz bleiben, das muss bei der Planung berücksichtigt werden“, sagt Kellner.

Für die Feuerwehren gilt im Prinzip selbiges wie für den Rettungsdienst. Die Feuerwehr der Stadt Bad Vöslau beispielsweise verfüge über zehn Einsatzfahrzeuge: „Sechs davon sind Lkw mit über 7,5 Tonnen. Die gestiegenen Treibstoffpreise treffen uns genauso wie jedes andere Unternehmen, welches über Fahrzeuge verfügt“, meint Kommandant Philipp Michalek. Der Unterschied bestehe allerdings darin, dass Unternehmen die höheren Preise an die Kundschaft weitergeben könnten. Durch die hohen Preise sei das Budget für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen schwer belastet. In der Budgetplanung, die zusammen mit den anderen Feuerwehren der Stadtgemeinde sowie der Gemeindeführung besprochen werde, werde man die höheren Treibstoffpreise jedenfalls aufzeigen.

Ein baldiger Umstieg auf E-Fahrzeuge sei aber auch für die Feuerwehr nicht realistisch. „Die Anschaffungskosten von Elektrofahrzeugen sind weit höher als von Einsatzfahrzeugen, die mit Verbrennungsmotoren betrieben werden“, so Michalek. Die Feuerwehr der Stadt Wien teste gerade elektrisch betriebene Fahrzeuge, was man in Bad Vöslau mitverfolge und an die Gemeinde kommuniziere.