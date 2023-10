Schaurig wirds im Triestingtal!

Nicole Holzinger vom Verein TRIDOK rief zum großen Dekowettbewerb mit dem Motto „Halloween“ auf, worauf sich zahlreiche Triestingtaler bereit erklärten, Geschäfte, Gärten, Häuser, Schulen, etc. dementsprechend „gruselig“ zu dekorieren.

Die „bärenstarke Wirtschaft Berndorf“ - also Berndorfs Geschäftswelt - wird ihre ebenfalls Geschäfte gruselig gestalten und auch das eine, oder andere Angebot rund um dieses Motto anbieten, wie zum Beispiel die passende Lektüre in der Buchhandlung Kral.

Organisatorin Nicole Holzinger ist begeistert von so großem Zuspruch und Tatendrang: „So viel Engagement soll natürlich nicht unbelohnt bleiben, wir bitten alle die mitmachen ein Foto an: tridok14@gmail.com bis 31. Oktober (spätestens 16 Uhr) zu mailen, die ich dann zur Abstimmung auf Facebook in unserer Vereinsgruppe 'Triestingtaler für Triestingtaler' posten werde. Man kann schon gespannt sein, wer der Sieger von den 5 Triestingtalern sein wird. Auf jeden Fall lohnt sich ein Besuch in Berndorf und im Triestingtal, wo sich die Geisterwesen tummeln und auf jeden Fall zu sehen sein werden“.

Zu bewundern wird der Spuk rund um den 31. Oktober sein.