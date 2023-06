Ganz Tattendorf im Lauf-Fieber

Am Sonntag, 18. Juni findet der zwölfte St. Laurent-Lauf in Tattendorf statt. Dieser Lauf lockt internationale Spitzenläufer und Hobbysportler an, die die Möglichkeit haben, den Weinhauerort aus nächster Nähe kennenzulernen. Die Streckenführung des Laufs umfasst 5 und 10 Kilometer und bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus Cross- und Straßenlauf durch malerische Auen.

Laufbegeisterung in ganz Tattendorf

Tattendorf ist nicht nur für seinen edlen Wein bekannt, sondern auch für die laufbegeisterten Einwohner. Unter dem Namen „Running Tattendorf“ hat sich eine Gemeinschaft gebildet, die regelmäßig zum Laufen zusammenkommt. Dank der Unterstützung der Gemeinde wurde der St. Laurent-Lauf ins Leben gerufen, der seit 2002 ein Fixpunkt der Thermentrophy ist.

Sportlicher Abschluss des Tattendorfer Großheurigens

Der St. Laurent-Lauf findet üblicherweise am Abschlusstag des Tattendorfer Großheurigen statt. Inspiriert vom französischen Vorbild werden die Sieger des Hauptlaufs bei Damen und Herren mit St. Laurent-Wein aus Tattendorf aufgewogen. Prominente Sportler wie Peter Herzog, Julia Mayer, Andreas Vojta und Caroline Makandi Gitonga konnten sich bereits über diese ungewöhnlichen Trophäen freuen. Die Strecke des Laufs führt teilweise über Straßen und durch die Auen von Tattendorf.

Verschiedene Bewerbe für Kinder, Schüler und Jugendliche

Das Programm des St. Laurent-Laufs umfasst verschiedene Wettbewerbe für Kinder, Schüler, Jugendliche, Nordic Walking über 5 und 10 Kilometer, einen Mixed 3er Teamlauf sowie 5 und 10 Kilometer Laufstrecken. In diesem Jahr sind insgesamt 520 Startplätze verfügbar. Die Anmeldung erfolgt online oder persönlich bis zum 18. Juni kurz vor dem Start beim Großheurigendorf um 11 Uhr. Neben begehrten Siegertiteln gibt es beim St. Laurent-Lauf auch die Möglichkeit, einen Kurzurlaub in die Weststeiermark zu gewinnen. Weitere Informationen sind auf der Website www.laurentlauf.at erhältlich.