Irish Folk in der Kulturszene Kottingbrunn

Gegründet bereits 1993, haben sich Na Mahones ò Inis Beag (gälisch für: „Die Mahones von der kleinen Insel“) von Beginn an dem Irish Folk verschrieben. Schon seit 2007 agiert die Band in nahezu unveränderter Besetzung, was sicher auf den gemeinsamen Spaß an der Musik zurückzuführen ist, der immer wieder gerne mit dem Publikum geteilt wird.

„Irish Folk is fun!“

Die musikalische Basis der abwechslungsreichen Arrangements bilden traditionelle Instrumente (Gitarren, Mandola, Mandolinen, Bodhrán, Fiddle, Flöten, tlw. Banjo, Spoons, …) im Zusammenspiel mit bis zu 5 variabel eingesetzten Singstimmen. Das Repertoire umfasst neben beliebten irischen und schottischen Traditionals, Tänzen und Balladen auch eine Vielzahl an eigenen Kompositionen – sowohl Songs als auch Instrumentale. Gelegentlich gibt es auch Abstecher in andere musikalische Genres (Bluegrass, Americana, Rock, …).

Die kraftvolle Live-Performance der Mahones ist längst nicht nur im Irish Pub gefragt. Kürzliche Auftritte fanden beispielsweise bei Kelten- und Folkfestivals statt, in Kultursälen, in gemeinsamen Projekten mit verschiedenen Irish Dance Gruppen, man fand die MAHONES aber auch bei Stadtfesten ebenso wie bei Gigs in idyllischen Weinbergen oder Berghütten.

Gegen Ende der Veranstaltung in Kottingbrunn wird übrigens ein alter Bekannter der Kulturszene Kottingbrunn die Mahones als Überraschungsgast begleiten. Das Motto lautet: „Irish Folk is fun!“

Karten: Telefon: 02252/74383, office@kulturszene.at, www.kulturszene.at

