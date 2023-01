Abschied von zwei Heurigenwirten

Kein Spruch trifft so perfekt auf beide Herren zu, wie dieser: „Dein Tagwerk ging zu Ende, dein Feierabend kam heran. Es ruhen deine fleißigen Hände, Gott lohne dir, was du getan“. Der Spruch steht auf der Parte von Franz Rumpler, der am 29. Dezember im 90. Lebensjahr verstarb und langjähriger Obmann des Weinbauvereines St. Veit/Ödlitz war. Franz Rumpler sen. und Leopold Riegler waren Persönlichkeiten, die St. Veit nicht nur als beliebte Heurigenwirte prägten.

Franz Rumpler wurde am 4. Jänner bestattet. Der Heurigenwirt hatte insgesamt 5 Kinder, davon den Bürgermeister und den Feuerkommandanten Georg. Bis zum Tod seiner Gattin Anna (1989) führte er den Heurigen, bevor er ihn an seinem Sohn Franz übergab. Bis zum Schluss ist im Lokal gesessen und hat mit den Gästen geplaudert.

Leopold Riegler verstarb am 6. Jänner im 71. Lebensjahr an einem Nierenversagen nach einer Krebserkrankung. Das Begräbnis war am Freitag, dem 13. Jänner. Der dreifache Familienvater engagierte sich leidenschaftlich bei zahlreichen Vereinen und Institutionen, wie z.B. bei der FF St. Veit: Von der Feuerwehr heißt es: „Wir trauern um unseren langjährigen Zugskommandanten Ehren-Oberbrandmeister ‚Poldi‘, wie wir ihn immer genannt haben, der bereits als 15-Jähriger am 9. August 1967 unserer Feuerwehr beitrat, 1971 zum Gruppenkommandanten bestellt und zum Löschmeister befördert wurde. 1998 wurde er zum Brandmeister befördert und zum Zugskommandanten bestellt.“

Er war auch Mitglied der Betriebsfeuerwehr Astotec Hirtenberg (früher Hirtenberger AG) und der Sprenggruppe des Bezirkes Baden. Sein Steckenpferd war neben dem Sprengdienst die Ausbildung der Kameraden, so trainierte er die Wettkampfgruppen. 1968 erreichte er das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und 1969 in Silber. 1977 bekam er das Sprengdienstleistungsabzeichen in Bronze.

Träger zahlreicher Auszeichnungen

Aufgrund seines Engagements war Riegler Träger zahlreicher Auszeichnungen. So wurde ihm vom Land Niederösterreich unter anderem das Ehrenzeichen für 50-jährige Feuerwehrmitgliedschaft verliehen, sowie vom NÖ Landesfeuerwehrverband das Verdienstzeichen in Silber. Von der Stadtgemeinde Berndorf erhielt er mit die Goldene Ehrennadel und vom Land NÖ zweimal die NÖ Katastropheneinsatzmedaille. Unvergessen bleibt in diesem Zusammenhang sein Mitwirken an einem ORF-Beitrag in der Sendung „Thema“, in dem er mit einem weiteren Kameraden die Arbeiten der Feuerwehr beim Hochwasser-Einsatz im Triestingtal dokumentiert hat.

Jahrzehntelang war Leopold Riegler gemeinsam mit seiner Gattin Vroni Küchenchef beim Feuerwehrfest. Die Feuerwehrbegeisterung konnte Leopold an seine drei Söhne Christian, Martin und Leo weitergeben. Enkelsohn Florian verstärkt ebenso den Aktivstand und Enkelsohn Bastian ist begeistertes Mitglied der Feuerwehrjugend.

Heurigenwirt Franz Rumpler sen. verstarb im 90. Lebensjahr. Foto: privat

„Unser Mitgefühl gehört in diesen schweren Stunden seiner Gattin Veronika und der gesamten Familie. Lieber Leopold, wir werden dir immer ein ehrendes Andenken erweisen und verabschieden uns von dir mit einem letzten ‚Gut Wehr‘“, schreibt sein Feuerwehrkamerad und Obmann der FF-St. Veit Georg Rumpler.

Leopold Riegler war aber nicht nur verdientes Mitglied der FF St. Veit/Tr., sondern auch rege im St. Veiter Dorfleben verankert. Er war als beliebter Heurigenwirt bekannt, führte gemeinsam mit seiner Vroni, Sohn Christian und Schwiegertochter Daniela den Heurigenbetrieb und war bis vor kurzem Kassier des Weinbauvereines St. Veit – Ödlitz.

Stark engagiert in der Pfarre St. Veit

Riegler war aber nicht nur ein sehr geselliger Mensch, sondern auch ein gläubiger Katholik und hat sich seit Jugendzeiten stark in der Pfarre St. Veit engagiert. Er war Pfarrgemeinderat, Mesner, Lektor und auch Kommunionspender. Aufgrund dieser Verdienste wurde ihm 2005 von Kardinal Christoph Schönborn die päpstliche Verdienstmedaille Benemerenti („Dem Wohlverdienten“), eine der höchsten Auszeichnung des Heiligen Stuhls für katholische Laien, verliehen.

Leopold Riegler brachte sich mit seinen vielen Aktivitäten ins gesellschaftliche Leben ein. Foto: Presseagentur Holzinger

Auch Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP) kannte Leopold Riegler persönlich und zeigt sich zutiefst betroffen: „Leopold Riegler war einer der wenigen Menschen, der immer das Wir vor dem Ich stellte, er war in vielen Vereinen und Institutionen führend tätig und hat durch sein Wirken in der Feuerwehr, Pfarre und im Weinbauverein St. Veit die letzten Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt. Der Herrgott hat ihn leider viel zu früh zu sich geholt. Mein aufrichtiges Beileid der Familie“.

