Verabschiedung von Dipl.-Ing. Bernhard Geistlinger.

Mit großer Betroffenheit und Trauer gibt die VERBUND Hydro Power GmbH bekannt, dass Herr

Dipl.-Ing. Bernhard Geistlinger

Geschäftsführer der LESTIN & Co

am 6. Februar 2020 verstorben ist.

Die Verabschiedung findet am Samstag, dem 15.2.2020 um 11:30 Uhr in der Pfarre St. Veit an der Triesting statt.

Die Nachricht von seinem Tod macht uns tief betroffen. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Geschäftsführung & der Betriebsrat

der VERBUND Hydro Power GmbH