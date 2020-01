Günter Mucke traf im Alter von acht Jahren in der Schweiz auf den Landschaftsmaler Robert Allenspach. Durch ihn und sein großes Talent lernte er die Kunst kennen und lieben und vor allem als Autodidakt auszuüben.

Im Jahre 1965 hat er durch die Galerie „Junge Generation“ in Wien befruchtende Kontakte mit anderen Künstlern, es erfolgten ab 1966 zahlreiche Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen. Er wurde Mitglied des Internationalen Künstlerclubs Palais Pallfy, der Künstlervereinigung 67 und der Künstlergilde St. Lukas – Antwerpen, Gildekammer Wien. Viele seiner Bilder befinden sich in Privatsammlungen in Österreich, Deutschland, England, Finnland, Kanada und der Schweiz. Darüber hinaus haben auch viele seiner Arbeiten – vor allen seine abstrakten Bilder – in den USA ihre Heimat gefunden.

In den letzten 20 Jahren organisierte der Künstler mit Hingabe eine Non Profitgalerie im Triestingtal, das neben seiner Familie eines der wichtigsten Dinge in seinem Leben war. Oftmals stellte er auch beim Tag der offenen Ateliers aus, wo er den Keller seines Hauses geschmackvoll in eine Galerie verwandelte.

Mit Mucke geht ein beliebter, großer Künstler, der eine große Trauergemeinde hinterlässt. Die Verabschiedung fand am Montag, 30. Dezember, in der Aufbahrungshalle in St. Veit statt.