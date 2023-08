Damals bei uns: Das Sanatorium Gutenbrunn

1782 erfolgte der Umbau des barocken Schlossbaus in ein Kurhotel. Durch die Grabung nach Thermalwasser wird die Leopoldsquelle beeinflusst, bis klar wird, dass es keine Quelle gibt. Seit 1807 gilt daher in der Stadt Baden ein Verbot für neue Bäder.

1868 wird das Gutenbrunn als Kuranlage im altdeutschen Stil ausgebaut und ab 1910 als Sanatorium Gutenbrunn geführt. 1960 erfolgte der Ankauf durch die Stadt und der Umbau zum Thermen & Sporthotel.

1969 kaufte der Architekt Walter Nemetz das Sanatorium und Teile des Parks und baute es zu einem Hotel mit 180 Betten um. Auch ein Zugang zum damaligen Kurmittelhaus, der Mineralschwimmschule und dem Badener Hallenbad wurde geschaffen.

1995 übernahm Roland Nemetz das Hotel. Der Hotelzubau mit Eingang in der Pelzgasse wurde veräußert und seit einer neuerlichen Adaptierung des Schlossteils im Jahr 2004 empfängt das Hotel in seiner ursprünglichsten Form mit Haupteingang in der Rollettgasse 6 seine Gäste.

Seit 2014 betreibt die Familie Fischerlehner erfolgreich das Gutenbrunn als Thermen & Sporthotel mit seinen 50 Zimmern.