Badener Impfstraße läuft gut: „Wir sind wie eine Familie“

Das Badener Impfservice jeden Freitag im Foyer der Halle B macht in den Weihnachtsferien Pause und öffnet wieder am 13. Jänner. Eine Mitarbeiterin der ersten Stunde ist Margarita Bytyqi. Sie war bereits bei den Corona-Massentests im Dezember 2020 als administrative Kraft im Einsatz.

Bei der Impfstraße ist sie für die Kontrollen des Impfpasses zuständig, hilft beim Datenblatt und gibt Einträge in den Impfpass - und das immer mit einem bezaubernden Lächeln.

Seit Juli ist die Impfstraße jeden Freitag geöffnet, im Mitarbeiterteam sind rund 60 Personen, darunter Margarita Bytyqi. Hauptberuflich arbeitet sie in einem Online-Kosmetikhandel. Über ein Inserat ist sie zur Test- und Impfstraße gekommen. Ihre Arbeit dort verrichtet sie mit Freude, die ansteckend ist. Viele Leute bleiben ihr dabei in guter Erinnerung, besonders etwa eine Hundertjährige, die zur 4. Impfung kam. „Ich erkenne die Leute wieder, auch wenn Monate dazwischen sind“, sagt sie. Sie freue sich über die Dankbarkeit, die ihr entgegengebracht wird. Das Taschengeld, das sie und das Team bekomme, werde so wie im Vorjahr wieder einer karitativen Organisation gespendet.

„Ich bin sehr froh, dass ich da bin“

Bytyqi bedankt sich bei der Stadt für die perfekte Organisation der Impfstraße und die Wertschätzung. „Man kümmert sich sehr um uns.“ Die Zusammenarbeit im Team funktioniere auch mit den Ärzten einwandfrei – „wir sind wie eine Familie“, sagt sie. Es haben sich auch bereits zwei Paare aus dem Mitarbeiter-Pool gefunden, die sich hier bei der Arbeit kennengelernt haben. Auch die Unterstützung vieler Unternehmen sei beachtlich. Restaurants bringen Essen für die Belegschaft vorbei, Firmen wie Vöslauer oder NÖM spenden Getränke. „Ich bin sehr froh, dass ich da bin“, schwärmt sie. Offiziell bleibt die Impfstraße bis März geöffnet. Besonders willkommen sind die Kinder, die von Dr. Teddy versorgt werden. Bislang wurden über 100.000 Impflinge in Baden geimpft, davon 80.000 im Vorjahr.

