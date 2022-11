"Frauen sind wie Zigaretten…" - Diskussion in Baden

Dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau in europäischen Ländern kein Thema mehr sein sollte, würde man spätestens seit der Einführung des Binnen-I denken. Doch der Schein trügt. Denn nach wie vor verdienen Frauen in Österreich weniger, selbst wenn sie dieselben Positionen wie ein Mann belegen. Und das gilt freilich nicht nur für unser Land: Frauenfeindlichkeit ist in vielen Kulturen tief verankert. Sie schlägt sich in allen Bereichen sozialer Beziehungen nieder- auf gesamtgesellschaftlicher Ebene und auf persönlicher Beziehungsebene, analog und digital.

Abend als Prozess der Bewusstwerdung

Wen wundert es, dass Beate Jorda diesen besonderen Abend dem Thema des krankhaften Frauenhasses, der Misogynie, widmet? Diese ist, so die Obfrau des Vereins Badener Frauenzimmer, nicht nur auf Männer beschränkt, sondern auch bei Frauen weit verbreitet – denn die meisten unter ihnen haben ihre untergeordnete Rolle verinnerlicht. Doch dem kann etwas entgegengesetzt werden. Zum Beispiel dieser Abend, der als Prozess der Bewusstwerdung dienen soll.

Vorangestellt ist der Veranstaltung ein provozierendes Statement: Unter dem Motto „Frauen sind wie Zigaretten – zuletzt sammelt sich das ganze Gift im Mundstück“ wird die Runde bestritten. In einem Podium mit Gertraud Klemm, namhafte Autorin der Österreichischen Literatur, und Petra Unger, Expertin für Gender Studies und feministische Forschung, führt uns die Veranstaltung quer durch alle Epochen und Kulturen und erläutert den Begriff. Dabei muss es nicht nur ernst und anklagend ausfallen – im Gegenteil. Die Diskussionen bleiben kritisch-humorvoll, ohne in eine Emotion der Verbitterung zu kippen. Natürlich dürfen wichtige Fragen nicht fehlen: Wie hat sich Frauenfeindlichkeit im Laufe der Geschichte entwickelt? Was ist der Hintergrund dieser bösen Zitate? Wo haben sich egalitäre Gruppen herausgebildet? Und vor allem – wie lässt sich Misogynie überwinden?

Das Zitat, das dem Abend vorangestellt ist, stammt übrigens – wie könnte es anders sein – von einem Mann, nämlich von George Bernhard Shaw. Welche unglückliche Liebe, welche Enttäuschung mag den irischen Dramatiker, den man aufgrund seines humorvollen Tons bis heute schätzt, zu so einer Aussage bewogen haben? Dieser Frage wird an dem Abend nicht nachgegangen. Zum Glück. Es gibt nämlich wirklich Wichtigeres zu besprechen; einfach nur kritisch in die Vergangenheit geblickt werden soll hier nicht.

Zwar werden einige Zitate aus früheren Zeiten hervorgeholt. So lernen wir, dass beispielsweise schon in der Antike der Dichter Hesoid über das weibliche Geschlecht schimpfte: „Dieses verwünschte Frauengesindel, diese entsetzliche Geißel inmitten der Sterblichen ... Die Weiber sind ein solches Verhängnis für das Menschengeschlecht, dass selbst jene, die rechtschaffen sind, ihren Mann ins Unglück stürzen!“ meinte er, und Pythagoras pflichtete seinem Zeitgenossen bei, indem er uns lesen lässt: „Es gibt ein gutes Prinzip, das die Ordnung, das Licht und den Mann erschuf; es gibt ein böses Prinzip, das das Chaos, die Finsternis und das Weib erschuf.“

Positive Gegenbeispiele aus dem Tierreich

Fortgesetzt wurde dieses frauenfeindliche Denken, wie wir alle wissen, von den Kirchenvätern, „Frau, du bist die Pforte des Teufels... Dein Entgelt – der Tod – hat selbst dem Sohn Gottes den Tod gebracht. Und du denkst daran, deine Tuniken aus Haut mit Schmuck zu bedecken!“ – So Tertullian (150-230 nach Christus), einer der Gründerväter der römisch katholischen Kirche. Aber auch vor der Gegenwart macht Frauenhass nicht Halt. Dergestalt lautet eine der Zeilen aus „Easy“, einem Song, der dem Rapper Cros 2011 zu seinem Durchbruch verhalf: „Und wenn sie heiraten will und nach drei Tagen chillen schon dein ganzes Haus und deinen Leihwagen will – erschieß sie.“

Zum Glück hat Frau von heute diesen Stimmen einiges entgegenzusetzen. Packend erzählt Gertraud Klemm als gelernte Biologin von positiven Gegenbeispielen aus dem Tierreich, und Petra Unger gibt einen kleinen Überblick über die Lage in der Bildenden Kunst- und erklärt, wie sich mit Frauenhass auch im Kulturbetrieb umgehen lässt. Ein gelungener Abend.

