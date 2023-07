Omar Sarsam begeisterte alle in Baden

Der Kabarettist und Kinderchirurg Omar Sarsam ist ein echter Wiener. Seine Großeltern wanderten 1946 aus Österreich in den Irak aus. In den 70er Jahren kehrten seine Eltern nach Wien zurück. Somit hat er irakische Wurzeln mit tschechischen und kroatischen Einflüssen ist aber in Österreich aufgewachsen, was wie er selbst sagt, ein Privileg darstellt und dafür ist er unsäglich dankbar. Aber auch, dass er als Arzt Menschen helfen kann und als Kabarettist in heiterer Form Besucher seiner Vorstellungen, zum Nachdenken bringen kann und damit vielleicht auch die Welt ein wenig verbessert.

So unterstützt er durch Spendensammlung die St. Anna Kinderkrebsforschung. Mehr über diesen gemeinnützigen Verein finden Sie auf https://kinderkrebsforschung.at/

Ganz Andere, aber von Gleiche

Bereits im September 2021 hatte „Sonderklasse“ im Wiener Stadtsaal Premiere und nahm dann nach der Pandemie Fahrt auf. Und darum geht´s: Suche Begleitung für einen Abend, 18-99 Jahre, Geschlecht egal. Die mich auf dem Weg vom Lebensretter bis hin zur völligen Systemirrelevanz begleitet. Gerne auch Paare oder Gruppen. Bewerbungen je nach Terminverfügbarkeit unter www.omarsarsam.com oder beim Veranstalter Ihres Vertrauens.

Mit anderen Worten: Gönnen wir uns gute 90 Minuten ohne Abstriche. Aber Sonderklasse. Durchleuchtung erwünscht – Kontrastmittel: Musik. Dieser Arztbesuch ersetzt keinen Arztbesuch. Alle Klassen – Keine Kassen!

Nach Jahren der gelebten Praxis als Kabarettist und Arzt verschwimmen für Omar Sarsam manchmal die Grenzen dazwischen. Vollgepackt mit Besonderheiten aus beiden Welten ist er jedenfalls. Und reif für die „Sonderklasse“.

Viele Passagen des zweistündigen Programmes, welche ich schon letztes Jahr sehen durfte, wurden von Omar Sarsam an die zwischenzeitigen Veränderungen angepasst. Auch ist es noch schwungvoller geworden. Alle Anwesenden und auch Zaungäste waren vollauf begeistert und spendeten massenhaft Applaus. Leider konnten geplante Zugaben auf Grund der Nachtruhe Verordnung nicht stattfinden.

Da viele keine Karten mehr bekommen konnten, hier der Link zu den zukünftigen Terminen: https://www.omarsarsam.com/termine/.