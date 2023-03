Große Freude mit „Baden plus“ App

Obfrau Ulrike List, die erst im Mai des Vorjahres in die Leitung des Stadtmarketings gewählt wurde, bedankte sich beim Vorstand für das seitdem Erreichte. Erfreut zeigte sie sich über den Mitgliederstand, waren es im Mai noch 82 Betriebe, machten zuletzt 122 beim Verein mit. Auch die finanzielle Lage des Vereins habe sich verbessert und man konnte mit einem „schönen Plus“ abrechnen.

Höhepunkt des Arbeitsjahres war der Start der „Baden plus“-App vor über einem Monat. Wolfgang Scheiblauer freut sich, dass bereits 71 Stadtmarketingbetriebe bei der App mitmachen. Aktuell gebe es 769 Baden-plus-Installationen. App und Portal würden fehlerfrei funktionieren, falls es doch Probleme gibt, sei der schnellste Lösungsweg per E-Mail via service@badenplus.at.

Nächste Schritte seien die Erweiterung des Müllkalenders in der App, die Inbetriebnahme der Website www.badenplus.at und der geplante Stellenmarkt. Künftige Veranstaltungen, bei denen man sich beteilige, seien Baden in Weiß und der Advent, hier allerdings nur mehr in Form eines sozialen Projektes. Es wurden einige Statuten geändert, etwa die Beschränkung, dass nur Betriebe aus Baden mitmachen dürfen, aufgehoben. Voraussetzung ist nur, dass sie in keinem Konkurrenzverhältnis zu Badener Mitgliedern stehen.

Obfrau-Stellvertreter Walter Golob präsentierte ein neues Format neben dem bewährten Stadtmarketing-Frühstück, und zwar Kamingespräche im Kino Baden – das erste findet bereits am 29. März um 18.30 Uhr statt. Die Idee dahinter war, dass nicht alle Geschäftsleute in der Früh beim Frühstück dabei sein können und um auch ihnen eine Vernetzungsplattform zu bieten, wurden die Kamingespräche ins Leben gerufen. In angenehmer Atmosphäre des Kino Baden im Herzoghof treffen sich Unternehmer um sich kennenzulernen und einen entspannten Abend zu verbringen.

1. Kamingespräch mit Mirna Jukic

Zur Premiere am Mittwoch, 29. März, wird Mirna Jukic erwartet, die ehemalige österreichische Spitzenschwimmerin (u. a. Bronzemedaille bei Olympia 2008, mehrfache Europameisterin, Rekordhalterin, usw.). Jukic lebt nun seit einigen Jahren in Tribuswinkel und verbringt sehr viel ihrer Zeit natürlich auch in Baden, schätzt und liebt diese Stadt. „Wir werden uns mit ihr über ihren Werdegang, Motivationsmethoden, Ziele setzen und die Zeit nach dem Spitzensport unterhalten“, kündigt Golob an. Frei nach dem Ö3-Motto: „Persönlichkeiten ganz persönlich“.

Die Kamingespräche werden einmal pro Monat, voraussichtlich immer am letzten Mittwoch, im Kino Baden stattfinden. Adresse: Kino Baden, Kaiser Franz Ring 10. Einlass ab 18:30, Beginn 19 Uhr.

